Бербок закликає уряд ФРН розглянути надання Taurus Україні

Бербок закликає уряд ФРН розглянути надання Taurus Україні5 березня 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) виступає за те, щоб німецький уряд "активно розглянув" потенційні поставки крилатих ракет Taurus в Україну. Про це вона повідомила на пресконференції під час візиту у Подгорицю - столицю Чорногорії у понеділок, 4 березня.
"На мій погляд, фактична ситуація є дуже, дуже ясною", - цитує Бербок телекомпанія RTCG.
Вона наголосила, що "не можна говорити, що злочинець стає жертвою", імовірно маючи на увазі побоювання в ФРН щодо використання ракет для ударів по Росії.
"Якби Росія не напала на цю країну, то Україні взагалі не довелося б захищатися, і нам не довелося б постачати зброю в Україну", - зауважила міністерка. Вона додала, що війна закінчиться, як тільки "Путін припинить жорстокі напади на Україну, Одесу, Київ, Крим" та наголосила, що Німеччина має використовувати всі наявні засоби для допомоги Києву у самозахисту.
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Шольц непохитно проти
Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти відправлення ракет і дав зрозуміти, що зрештою рішення саме за ним. "Я - канцлер, і тому це стосується мене", - сказав він під час візиту до німецького міста Зіндельфінген 4 березня.
Напередодні Шольц аргументував свою категоричну позицію щодо цього питання загрозою неправильного застосування цієї ракети проти цілей у Москві. Він наголошував, що для забезпечення контролю за застосуванням ракет Taurus необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але, за його словами, це виключено.
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