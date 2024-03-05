Бербок закликає уряд ФРН розглянути надання Taurus Україні

На думку Бербок, неприйнятно говорити про те, що "злочинець стає жертвою", імовірно маючи на увазі побоювання у ФРН ударів ракетами по території РФ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) виступає за те, щоб німецький уряд "активно розглянув" потенційні поставки крилатих ракет Taurus в Україну. Про це вона повідомила на пресконференції під час візиту у Подгорицю - столицю Чорногорії у понеділок, 4 березня.

"На мій погляд, фактична ситуація є дуже, дуже ясною", - цитує Бербок телекомпанія RTCG.

Вона наголосила, що "не можна говорити, що злочинець стає жертвою", імовірно маючи на увазі побоювання в ФРН щодо використання ракет для ударів по Росії.

"Якби Росія не напала на цю країну, то Україні взагалі не довелося б захищатися, і нам не довелося б постачати зброю в Україну", - зауважила міністерка. Вона додала, що війна закінчиться, як тільки "Путін припинить жорстокі напади на Україну, Одесу, Київ, Крим" та наголосила, що Німеччина має використовувати всі наявні засоби для допомоги Києву у самозахисту.

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Шольц непохитно проти

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти відправлення ракет і дав зрозуміти, що зрештою рішення саме за ним. "Я - канцлер, і тому це стосується мене", - сказав він під час візиту до німецького міста Зіндельфінген 4 березня.

Напередодні Шольц аргументував свою категоричну позицію щодо цього питання загрозою неправильного застосування цієї ракети проти цілей у Москві. Він наголошував, що для забезпечення контролю за застосуванням ракет Taurus необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але, за його словами, це виключено.

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