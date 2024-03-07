Чи варто ставити хрест на Taurus для України?

Схоже, скандал навколо прослуховування німецьких офіцерів і оприлюднених РФ подробиць розмови про можливість передачі крилатих ракет Taurus Україні лише посилив і без того запеклу суперечку серед різних німецьких політиків щодо цього питання. Хай там як, а для німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) скандал обернувся халепою. Адже раніше він обґрунтовував відмову надавати Україні ракети Taurus необхідністю залучення німецьких фахівців для наведення цих ракет на цілі. Водночас у підслуханій і оприлюдненій РФ розмові між німецькими офіцерами високого рангу командувач німецьких ВПС Інґо Ґергарц (Ingo Gerhartz) та ще троє німецьких офіцерів стверджують, що після кількамісячних навчань робити це зможуть і українські військові.

Показово, що самі члени німецької урядової коаліції в складі соціал-демократів, Зелених і лібералів навіть не намагаються бодай якось пояснити очевидну суперечливість слів канцлера. Приміром, керівниця оборонного комітету Бундестагу та затята прихильниця надання Taurus Україні Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в інтерв'ю телеканалу ZDF пояснила, що після оприлюднених перехоплених розмов офіцерів про аргумент канцлера щодо його відмови постачати ці ракети Україні фактично можна забути.

Водночас вона закликала до єдності урядової коаліції. "Ми маємо пильнувати, щоб не розпочати зараз міжусобної колотнечі", - застерегла вона. Але по суті її заява щодо Шольца і є ознакою такого коаліційного розладу. Штрак-Ціммерманн була, зокрема, єдиною депутаткою урядової коаліції, яка нещодавно підтримала резолюцію Бундестагу, запропоновану опозиційними консерваторами з блоку ХДС/ХСС, що прямо закликала уряд Німеччини надати Taurus Києву. Таким чином, вона відкрито виступила проти Шольца. Її колега по Вільній демократичній партії (ВДП) Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) у нещодавньому інтерв'ю одній з німецьких газет визнав, що у разі подання нового проєкту резолюції від опозиції, його підтримають ще більше однопартійців.

Для Бундесверу прослуховування спецслужбами РФ розмови вищих офіцерів ВПС - величезний скандал Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

На Tarurus для України треба остаточно поставити хрест?

Натомість в самому опозиційному блоці ХДС/ХСС без стриманості критикують канцлера на тлі скандалу з прослуховуванням російськими спецслужбами німецьких офіцерів. Приміром, депутат Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), що спеціалізується на питаннях оборони, називає наведені Шольцом причини не надавати Україні ракети псевдоаргументами. "Немає ані технічних, ані юридичних аргументів, які б суперечили постачанню Taurus. Тож зараз настав найбільш слушний момент, аби канцлер нарешті дозволив надання (цих ракет Україні. - Ред.) після десятимісячної затримки", - прокоментував він для DW. Інакше це лише посилює наратив російського президента Володимира Путіна, переконаний Кізеветтер.

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Родеріх Кізеветтер під час виступу в Бундестазі Фото: Jean MW/Future Image/IMAGO

Натомість крайні ліві та країні праві політики в Бундестазі роблять зі скандалу з прослуховуванням німецьких офіцерів протилежні висновки. Приміром, очільниця Лівої партії Яніне Вісслер (Janine Wissler) в інтерв'ю тижневику Spiegel заявила: "Зміст розмов (німецьких офіцерів, оприлюднених РФ. - Ред.) ще раз дуже чітко демонструє, що надання крилатих ракет Taurus (Україні. - Ред.) є вкрай небезпечним, а можливі удари аж до Москви можуть запустити безпрецедентну спіраль ескалації". Натомість ультраправий політик з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Бйорн Геке (Björn Höcke) звернувся на своїй сторінці в соцмережі X до канцлера Олафа Шольца: "Не ввійдіть в історію як постать, чиє рішення надати крилаті ракети спричинило Третю світову війну!"

Шольц не довіряє Україні?

Олаф Шольц і після скандалу з прослуховуванням не бачить підстав змінювати свою позицію. "Не може бути так, що ти надаєш дуже далекобійну зброю, і не зважаєш на те, як здійснюватиметься контроль за цією зброєю, - сказав Шольц під час одного заходу. - А якщо хочеш мати контроль, а він можливий лише за участі німецьких військових, то для мене це виключено". Водночас він додав, так наче було потрібно на цьому окремо наголосити, що такою є позиція Німеччини, адже він - канцлер.

Дехто висловлює припущення, що справжньою причиною відмови Шольца надати ракети Україні може бути брак довіри до уряду в Києві, який, мовляв, може застосувати німецькі ракети для ударів по цілях у Росії попри запевнення не робити цього. Адже Taurus має радіус дії до 500 кілометрів, тож запущена з України така ракета теоретично могла б долетіти аж до Москви.

Однак Кізеветтер вважає, що брак довіри до українського уряду, якщо він справді наявний, є цілком невиправданим. "Українці досі дотримувалися всіх приписів та умов, на яких було надано зброю. Це було б стратегічно вкрай нерозумно руйнувати довіру з боку партнерів, від яких Україна залежить у питанні постачання зброї", - пояснив політик.

Під час зустрічі в Берліні в лютому цього року канцлер Шольц (п.) пообіцяв Зеленському подальшу військову допомогу з боку ФРН, однак про Taurus не йшлося Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Соціал-демократи досі вбачають себе партією миру?

Лавірування Шольца можна пояснити також ідеологією та традиціями його партії - СДПН. Стриманий курс канцлера не тільки широко підтримується соціал-демократами - партія фактично цього вимагає. І тут головною рушійною силою є ліве крило партії. Ідеться про тих представників соціал-демократів, які традиційно були й залишаються прибічниками миру. Для них хороші відносини з Росією до 24 лютого 2022 року сприймалися як належне, а архітектуру миру в Європі без Росії їм було годі уявити. Ці політики припускали, що за допомогою добрих відносин на Росію навіть можна впливати та спричиняти змінити в РФ. Те, що такі припущення були хибними, зараз у СДПН визнають практично всі. Але позиції прихильників антивоєнної політичної лінії досі сильні.

Крім того, з огляду на низький рейтинг партії, не виключено, що соціал-демократи розраховують з прицілом на виборчу кампанію 2025 року заробити за допомогою миролюбної риторики більше політичних балів. Раніше СДПН подібна риторика уже допомагала перемогти на виборах. 2002 року тодішній канцлер Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) забезпечив собі другий термін на посаді, зокрема, і завдяки своєму "Ні" щодо війни в Іраку. Відео, оприлюднене нещодавно Олафом Шольцом, містить схожі гасла: "Жодної участі Німеччини у війні! Задля недвозначності наголошую: як німецький федеральний канцлер, я не відправлятиму військових нашого Бундесверу в Україну. Саме так. На це можуть розраховувати наші військовослужбовиці й військовослужбовці. І можете розраховувати ви".

У питанні щодо Taurus дії Шольца, схоже, підтримує переважна більшість німців. Як показало нещодавнє опитування YouGov, 58 відсотків населення Німеччини висловилися проти надання Україні цих крилатих ракет. Лише 28 відсотків підтримують такий крок. Показово, що більш ніж половина противників надання Києву ракет - 31 відсоток - взагалі виступають проти будь-якої підтримки України зброєю.

Канцлер Олаф Шольц під час навчань Бундесверу Фото: Björn Trotzki/IMAGO

Відмова Шольца не остаточна

Втім, схоже, що відмова Шольца не така вже й остаточна. Принаймні, так вважає експерт з питань зовнішньої політики СДПН Нільс Шмід (Nils Schmid). "Технічні, конституційні й стратегічні перешкоди вищі, ніж для інших систем озброєнь. Але це не виключає можливості того, що в майбутньому уряд дійде іншого висновку і таки ухвалить рішення про постачання", - сказав Шмід в інтерв'ю газетам баварської медіагрупи Mediengruppe Bayern.

Строго кажучи, відмова Шольца також не є цілковитою. Адже він сам зазначив: "Якщо ви хочете мати контроль, а він можливий лише за умови залучення німецьких військових, то про це не може бути й мови". Іншими словами, це можна розтлумачити, що саме по собі надання ракет можливе, за умови, що німецькі військові не будуть долучені до їхнього застосування. Тож Шольц залишив двері відчиненими.

Натомість представник консерваторів Родеріх Кізеветтер вважає, що питання передачі Києву цих крилатих ракет вже давно назріло. "Потрібно розуміти, що якщо Путіна не спинити в Україні, то ризик війни значно зросте для всіх нас! Ось чому поведінка канцлера послаблює німецьку та європейську безпеку. Умиротворення, толерантність і пропозиції переговорів розглядаються Росією як слабкість, як стимул для продовження (агресії. - Ред.)", - пояснив політик.