Усе більше німців проти надання Україні Taurus - опитування

З жовтня кількість жителів ФРН, які виступають проти передачі ЗСУ Taurus, зросла на три відсотки. Водночас побільшало й прихильників надання ракет, свідчить соціологія.

Більшість населення Німеччини, які і раніше, підтримує рішення канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це свідчить нове соціологічне опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення агентства dpa.

Згідно з ним, як пише dpa у середу, 6 березня, близько 58 відсотків респондентів виступили проти передачі цього виду зброї - на противагу 55 відсоткам, що показало опитування, проведене в жовтні.

До того ж, більше половини з цих 58 відсотків (31 відсоток) в принципі відкидають будь-яку підтримку України німецькою зброєю. За надання ракет Taurus висловилися 28 відсотків опитуваних, що на два відсоткових пунктів більше, ніж у жовтні. Близько 14 відсотків не визначилися з відповіддю щодо цього питання. В опитуванні, проведеному з 1 по 5 березня, взяли участь 2169 німців, які мають право голосу.

Таким чином, настрої серед населення Німеччини суперечать думці, яка переважає в Бундестазі. На підтримку передачі Taurus Україні виступають партія "Союз 90 / Зеленs", і Вільна демократична партія, які входять в коаліцію, а також опозиційний блок ХДС/ХСС.

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Водночас серед виборців лише прихильники Зелених у переважній більшості виступають за передачу ракет для Збройних сил України - 48 відсотків проти 36 відсотків опонентів такого рішення. Серед виборців ХДС/ХСС 38 відсотків підтримують передачу і 49 відсотків виступають проти. Серед прихильників Вільної демократичній партії (ВДП) лише 34 відсотків висловилися "за".

Німці підтримують позицію Шольца щодо військ в Україні

Крім того, більшість німців (72 відсотки) підтримують категоричну позицію Шольца щодо відмови відправки сухопутних військ в Україну. Лише 16 відсотків вважають, що німецький уряд повинен залишити цю можливість відкритою.

Також німці розділилися в питанні про те, до якої міри слід підтримувати Україну зброєю. Близько 43 відсотків вважають, що після початку повномасштабної війни РФ в Україну було доставлено занадто багато зброї. На думку ще 43 відсотків, обсяг допомоги у вигляді зброї є або достатнім (22 відсотки), або недостатнім (21 відсотки).

Німеччина є другим найбільшим постачальником зброї в Україну після США. З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року з Німеччини в зону бойових дій було поставлено або твердо обіцяно поставити озброєння на суму 28 мільярдів євро, нагадує dpa.

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