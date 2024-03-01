Шольц навів новий аргумент проти постачання Україні Taurus

Якщо "невірно застосувати" Taurus, то ракета може "вразити ціль десь у Москві", застеріг канцлер Німеччини. Перед цим Шольц наводив давно спростовані аргументи проти передачі цих ракет Україні.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре заявив, що Берлін поки не постачатиме Києву крилатих ракет повітряного базування Taurus. Відповідну заяву Шольц зробив у п'ятницю, 1 березня, відповідаючи у коментарі інформагенції dpa на Міжнародному ярмарку ремесел у Мюнхені. У розмові з журналістами він сказав, що "наразі немає нічого, що ми могли б надати".

Говорячи про свою позицію щодо відмови від передачі Україні цих ракет, Шольц зазначив: "Це рішення, яке я ухвалив як канцлер, і тут нічого не змінилося". Шольц наголосив, що нині існує "дуже багато аргументів" проти постачання ракет Taurus, які він вже чітко пояснив. "І я ще раз скажу, що не підтримаю жодного рішення, яке призведе до того, що німецькі військові якимось чином будуть залучені до військової операції у зв'язку з жахливою війною Росії проти України", - виснував Шольц.

Побоювання, що Taurus полетить на Москву

Ще напередодні Шольц аргументував свою категоричну позицію щодо цього питання загрозою застосування цієї ракети проти цілей у Москві. "У Taurus далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль десь у Москві", - зазначив він у четвер, 29 лютого, на зустрічі з жителями Дрездена.

Керівник німецького уряду тоді так само зазначив, що для забезпечення контролю за застосуванням ракет Taurus необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але, за його словами, це виключено. "Я висловлююсь з усією дипломатичною абстрактністю: інші теж подбали, щоб точно знати, що і де приземляється", - додав політик.

На зустрічі в Дрездені канцлер також висловив подив щодо критики його рішення про відмову від постачання ракет Taurus в Україну. Німеччина, за його словами, постачає в Україну зброї більше, ніж усі інші країни. Лише цього року на ці цілі буде виділено шість мільярдів євро із бюджету. Це вдвічі більше, ніж заплановано у Франції, яка посідає у Євросоюзі друге місце за обсягами постачання зброї Києву.

Канцлер ФРН не раз виступав проти постачання Києву, подеколи вдаючись до спростованих аргументів

Кілька днів тому Шольц теж категорично відкинув можливість передачі Україні цих німецьких ракет. Він зокрема пояснив, що це німецьке ракетне озброєння не можна приладнати так, щоб його могли застосовувати в Україні без німецької допомоги. "Це дуже потужна зброя. І пророблене в галузі цілевказівки й наведення на ціль з боку англійців і французів (мається на увазі у ракетах Storm Shadow/SCALP-EG, які активно застосовують ЗСУ. - Ред.), не можна зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто стикався з цією системою", - запевнив канцлер.

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"Неприпустимо, щоб німецькі солдати, в якому місці й де б вони не перебували, мали стосунок до цілей, які може вражати ця система...", - додав керівник уряду ФРН.

Водночас представниця Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) назвала аргумент Шольца про необхідність відправки в Україну німецьких фахівців твердженням, що "давно спростоване".

"Німецькі військові не потрібні на українській землі для обслуговування ракет Taurus. Твердження федерального канцлера хибне", - писала політикиня в соцмережі X.

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