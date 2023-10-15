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СуспільствоНімеччина

Більшість німців проти постачання Україні ракет Taurus

Олена Перепадя
15 жовтня 2023 р.

55 відсотків мешканців Німеччини підтримують рішення канцлера Олафа Шольца не надавати ЗСУ далекобійні крилаті ракети Taurus, свідчить соціологічне опитування.

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Запуск крилатої ракети Taurus під час маневрів у Південній Кореї
Ракета TaurusФото: South Korean Defense Ministry/Getty Images

Більшість мешканців Німеччини - 55 відсотків - підтримують рішення канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) не постачати Україні крилаті ракети Taurus великої дальності. Натомість 26 відсотків вважають помилковою таку позицію канцлера. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки YouGov на замовлення німецького агентства dpa, результати якого оприлюднені у неділю, 15 жовтня.

Після тривалих дискусій про рішення Шольца не надавати Taurus Збройним силам України (ЗСУ) на початку жовтня повідомила газета Bild з посиланням на джерела в німецьких та українських урядових колах. Канцлер побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну.

З критикою рішення Шольца виступили не лише представники опозиції з ХДС/ХСС, а й політики Вільної демократичної партії (ВДП) і Зелених, що входять у правлячу коаліцію разом з соціал-демократами. 

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Однак, серед населення країни прихильники усіх партій, що представлені у Бундестазі, у більшості схвалюють рішення Шольца.

Так, особливо високою є підтримка серед виборців "Альтернативи для Німеччини" (79 відсотків), за ними ідуть прихильники Соціал-демократичної партії Німеччини (59 відсотків), ВДП (57 відсотків), ХДС/ХСС (53 відсотки) та Лівої партії (49 відсотків). Серед "зелених" 40 відсотків вважають відмову постачати Україні Taurus правильною, а 34 відсотки - помилковою.

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