Більшість німців проти постачання Україні ракет Taurus

Більшість мешканців Німеччини - 55 відсотків - підтримують рішення канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) не постачати Україні крилаті ракети Taurus великої дальності. Натомість 26 відсотків вважають помилковою таку позицію канцлера. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки YouGov на замовлення німецького агентства dpa, результати якого оприлюднені у неділю, 15 жовтня.

Після тривалих дискусій про рішення Шольца не надавати Taurus Збройним силам України (ЗСУ) на початку жовтня повідомила газета Bild з посиланням на джерела в німецьких та українських урядових колах. Канцлер побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну.

З критикою рішення Шольца виступили не лише представники опозиції з ХДС/ХСС, а й політики Вільної демократичної партії (ВДП) і Зелених, що входять у правлячу коаліцію разом з соціал-демократами.

Читайте також: Після удару по Грозі Лондон закликав Берлін надати ЗСУ Taurus

Однак, серед населення країни прихильники усіх партій, що представлені у Бундестазі, у більшості схвалюють рішення Шольца.

Так, особливо високою є підтримка серед виборців "Альтернативи для Німеччини" (79 відсотків), за ними ідуть прихильники Соціал-демократичної партії Німеччини (59 відсотків), ВДП (57 відсотків), ХДС/ХСС (53 відсотки) та Лівої партії (49 відсотків). Серед "зелених" 40 відсотків вважають відмову постачати Україні Taurus правильною, а 34 відсотки - помилковою.

Читайте також: Німецька преса про візит Бербок: У ваганнях щодо Taurus ховається особливий ризик