У Німеччині побільшало противників поставок Taurus Україні

Частка тих, хто відкидає постачання Taurus Україні, за місяць зросла на дев'ять відсотків, сягнувши 61 відсотка, свідчать дані опитування Deutschlandtrend. Але більшість німців підтримують збільшення видатків на оборону.

Більшість німців (61 відсоток) виступають проти постачання ракет великої дальності Taurus Україні. Підтримати таку ініціативу готові 29 відсотків громадян, що на сім відсотків менше, ніж місяць тому. Такими є дані соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та газети Welt, оприлюднені увечері у четвер, 7 березня.

Частка тих, хто виступає проти постачання Німеччиною цих ракет Україні за останній місяць зросла на дев'ять відсотків. "У питанні про ракети Taurus більшість громадян поділяють позицію канцлера із "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН)", - констатують автори дослідження.

Олаф Шольц (Olaf Scholz) послідовно відкидає ідею передачі Києву Taurus, аргументуючи це, зокрема, тим, що за "неправильного застосування" така ракета може "уразити ціль десь у Москві".

До постачання далекобійних ракет Україні в Німеччині закликають голова "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), голова "Християнсько-соціального союзу" (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder), а також низка політиків із партій коаліції "Союз 90"/ "Зелені" та "Вільної демократичної партії" (ВДП).

Бундестаг вже кілька разів відхиляв пропоновані блоком ХДС/ХСС проєкти резолюції про надання Україні Taurus. Втім, за словами першого парламентського секретаря ХДС/ХСС Торстена Фрая (Thorsten Frei), наступного тижня опозиційний блок знову винесе на голосування Бундестагу питання про передачу Україні далекобійних ракет.

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Прихильники яких партій виступають проти постачання Taurus Україні

З огляду на дані опитування Deutschlandtrend, найбільше противників постачання ракет Taurus Україні - серед прибічників нової партії "Союз Сари Ваґенкнехт" та правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН): 85 та 84 відсотки відповідно. Лише дев'ять та 11 відсотків виборців цих партій відповідно готові підтримати такі поставки.

Найбільше прибічників постачання цих ракет України - серед виборців "Зелених" (53 відсотки) і ВДП (50 відсотків). Проти передачі Києву далекобійних ракет в опитуванні висловилися 37 та 40 відсотків прихильників цих партій відповідно.

Серед виборців ХДС/ХСС 39 відсотків виступають "за" передачу ракет, 52 - "проти". Серед виборців СДПН, яку представляє Шольц, 29 відсотків виступають "за", 58 - "проти".

Згідно оприлюднених 6 березня результатів ще одного опитування щодо тієї ж теми, проведеного соціологічною групою YouGov на замовлення агентства dpa, постачання Україні Taurus підтримують 28 відсотків респондентів, проти виступають 58 відсотків. Це опитування проводили серед 2169 німців, які мають право голосу.

Німці підтримують збільшення видатків на оборону

Переважна більшість німців (74 відсотки) схвалюють намір уряду Німеччини виділяти на оборонні потреби у довгостроковій перспективі щонайменше два відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП), що значно більше, ніж у попередні роки.

Менш згуртовані громадяни ФРН щодо того, де брати гроші на оборону. 43 відсотки виступають за перерозподіл видатків усередині державного бюджету. 34 відсотки вважають, що фінансувати оборону можна за рахунок нових державних запозичень, і лише дев'ять відсотків погоджуються на підвищення податків і зборів для цього.

Тривога через скандал з прослуховуванням Росією офіцерів Бундесверу

На тлі скандалу з прослуховуванням спецслужбами РФ переговорів офіцерів Бундесверу щодо Taurus, 70 відсотків респондентів заявили, що відчувають "дуже велику чи велику тривогу" щодо того, що Німеччина дедалі частіше стає об'єктом впливу російських спецслужб.

67 відсотків респондентів також побоюються, що Німеччина не підготовлена до боротьби з російським шпигунством. 64 відсотки - висловили тривогу через те, що РФ може спробувати напасти на інші європейські країни. Цей показник за останній місяць зріс на чотири відсотки.

На три відсотки (до 62) збільшилася частка тих, хто побоюється, що ФРН буде втягнута у війну Росії проти України.

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Основним партнером Німеччини німці вважають Францію

Основним "партнером Німеччини, якому можна довіряти" німці, як і раніше, вважають Францію. Такої думки дотримуються 78 відсотків опитаних, що на шість відсотків менше, ніж рік тому. Протилежної думки дотримуються 12 відсотків. На другому місці опинилися США, яким довіряють 45 відсотків громадян ФРН, що на 14 відсотків менше у порівнянні з минулим роком. Недовіру до США мають також 45 відсотків німців.

Україну партнером Німеччини вважають 37 відсотків німців (-10 відсотків), з недовірою до Києва ставляться 59 відсотків. Довіряти Росії готові вісім відсотків опитаних, протилежної думки дотримуються 85 відсотків.

Німці незадоволені своїм урядом

Як свідчать дані опитування, переважна більшість німецьких виборців "абсолютно незадоволені" або "менш задоволені" роботою кабінету Олафа Шольца. Загалом частка таких респондентів становить 80 відсотків (41 і 39 відсотків у названих вище варіантах відповіді відповідно). Для порівняння: задоволеними роботою уряду ФРН виявились 18 відсотків респондентів, а "дуже задоволеними" - один відсоток.