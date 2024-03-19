Однопартієць Шольца знов закликав заморозити війну в Україні

Навіть якщо зараз можливостей припинення вогню в Україні немає, вони можуть з'явитися, заявив голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх у відповідь на критику в німецькій коаліції та опозиції.

Голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) підтвердив свою позицію щодо "необхідності заморозити війну в Україні", яка викликала широку критику в Берліні.

У вівторок, 19 березня, він заявив, що в будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню, навіть якщо зараз такої можливості не видно.

За словами депутата, він використовує термін "заморожування конфлікту", прийнятий у політології та дослідженнях миру, і продовжуватиме його застосовувати.

Мютценіх також заявив, що зовнішня й безпекова політика охоплюють ширші сфери, "ніж постачання зброї", але зазначив, що не ставить під сумнів німецьку допомогу Україні: підтримка країни, яка обороняється від вторгнення відповідно до Статуту ООН - непохитна.

Критика заяви Мютценіха про Україну в коаліції та опозиції ФРН

Заяву, яка викликала широкі дебати, Мютценіх зробив 14 березня, під час дебатів у Бундестазі про доречність постачання Збройним силам України (ЗСУ) німецьких далекобійних ракет Taurus. "Чи не час нам не тільки говорити про те, як вести війну, а й подумати про те, як заморозити війну, і як її потім закінчити?" - сказав він і висловився проти надання цих ракет.

Від заяви голови фракції СДПН, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, дистанціювалися як його однопартійці, так і партнери по коаліції. Розкритикували її й в уряді канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), обраного від СДПН.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю Deutschlandfunk зазначив, що використання такої термінології дає хибний сигнал - "що можна війну просто заморозити і сподіватися, що справи підуть краще", але "цього ніколи не станеться, як ми знаємо з історії та досвіду".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) нагадала про анексію Росією Криму 10 років тому. "Будь-хто, хто вважає за можливе заморожування війни Росії проти України, має звернутися до історії", - написала вона в соціальній мережі X.

Сам Шольц, хоч прямо й не критикував свого однопартійця, але наголосив на важливості підтримки України.

Тим часом співголова СДПН Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil) заявив, що слова політика цілеспрямовано хибно інтерпретували, і ні Мютценіх, ні Шольц, ні партія не збираються відвертатися від України.

Читайте також: "Канцлер миру": Шредер похвалив Шольца за відмову давати Taurus Україні