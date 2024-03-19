Заморозити війну? У Німеччині загострюється дискусія

Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх не відмовдяється від ідеї заморозити війну в Україні. Від нього дистанціюються навіть однопартійці, як-от міністр оборони Борис Пісторіус.

Незважаючи на різку критику не лише опонентів, але й соратників по партії лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) і надалі не відмовляється від своєї ідеї "заморозити війну", яку Росія розв'язала проти України.

У відповідь на запитання видання Neue Westfälische, що він мав на увазі, вживаючи термін "заморозити", і чи не хотів би він скоригувати сказане, Мютценіх наголосив: "Ні, я не робитиму цього. Я вивчав соціальні та миротворчі науки, і там "заморожування" використовується як термін для позначення тимчасового локального припинення вогню та гуманітарного перемир'я, які можуть бути трансформовані у постійну відсутність військової сили", - пояснив він. Депутат Бундестагу додав, що ці речі, звісно, вимагають погодження обох сторін конфлікту, "яке не може буте продиктоване ззовні".

Міністр оборони Німеччини: Заморожування війни зіграє на руку Путіну

Минулого тижня під час дебатів у Бундестазі щодо крилатих ракет Taurus для України Мютценіх заявив: "Чи не час нам не тільки поговорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну і як її потім закінчити?"

Від цієї заяви однопартійця дистанціювався і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Очільник оборонного відомства наголосив, що заморожування війни "буде на руку Путіну". У розмові з радіостанцією Deutschlandfunk Пісторіус уточнив, що слово "заморожування" сигналізує, що "цю війну - а ми не говоримо про двосторонній конфлікт - що цю війну можна просто заморозити і потім сподіватися на краще". "Ми знаємо з історії і з досвіду з Путіним, що так не буде ніколи", - зазначив Пісторіус, але наголосив, що розуміє, що слова Мютценіха означають бажання миру.

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Християнські демократи: Заморожування після анексії Криму не допомогло

"Війна може закінчитися лише тоді, коли її припинить Росія", - переконаний і експерт з питань оборони опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефул (Johann Wadephul). Він приєднався до критиків ідеї "заморожування" війни в Україні й в ефірі другої програми німецького телебачення ZDF нагадав про звірства, скоєні на окупованих Росією територіях України. "Ось чому заморожування не є гуманітарним рішенням, а лише дає Росії простір", - заявив віцеголова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

За його словами, Росію треба зупинити, причому зі зброєю в руках. "Ми вже заморозили конфлікт одного разу, після анексії Криму, - сказав політик ХДС. - І це також не допомогло". Якщо зараз Україна програє, слід виходити з того, що Путін продовжить, і під загрозою опиняться країни НАТО, застеріаг Вадефул.

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Мютценіх наполягає на дипломатичному рішенні

Вадефул вкотре закинув СДПН і канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) нерішучість щодо поставок зброї в Україну. "Це проблема канцлера і відповідальність СДПН у цій історичній ситуації, - наголосив Вадефул. - Якщо ми відступимо зараз, ми будемо шкодувати про це пізніше".

Мютценіх, однак, наполягає на дипломатичному рішенні. На його думку, на Росію може вплинути Китай. "Ми повинні переконати Китай, що він має екзистенційний та економічний інтерес у тому, щоб більш активно діяти дипломатично щодо війни, за яку несе відповідальність Росія", - каже Мюнтценіх. "Саме про це повинні вести дебати політики, а не говорити про те, де знаходяться гвинтики на Тaurus. Опції того, як завершити військовий конфлікт, в кінцевому рахунку будуть політичними", - переконаний Мютценіх.

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