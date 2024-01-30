Захисниця постачань зброї Україні бере курс на Європарламент

Марі-Аґес Штрак-Ціммерманн є найвідомішою після Бориса Пісторіуса німецькою політикинею, що спеціалізується на питаннях оборони. Тепер вона готується до виборів у Європарламент. Її мета - більше підтримки для України.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), представник соціал-демократів, ймовірно, відчує полегшення, якщо Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн переїде з Берліна до Страсбурга після виборів до Європарламенту 9 червня 2024 року. Шанси, що це станеться, непогані.

Голова комітету з питань оборони в німецькому Бундестазі була обрана головною кандидаткою на Європейському партійному з'їзді Вільної демократичної партії (FDP) у Берліні з твердими 90 відсотками. У тому, що вона отримає мандат у Європейському парламенті, оскільки на цих виборах у Німеччини немає порогового бар'єру, сумнівів практично немає.

Для Шольца тоді могло б бути трохи менше критики, принаймні в Бундестазі, коли йдеться про постачання зброї в Україну. Штрак-Ціммерманн є найсуворішим критиком канцлера в урядовій коаліції, що складається з СДПН, Зелених і ВДП.

У списку бажань: крилата ракета Taurus

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року вона неодноразово звинувачувала його в надмірних ваганнях. Спочатку це були бойові танки, тепер - крилаті ракети Taurus.

Шольц побоюється, що керовані ракети з радіусом дії близько 500 кілометрів також можуть бути випущені з України по території Росії та призвести до подальшої ескалації війни.

"Чого, заради Бога, чекає канцлер? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - прокоментувала Штрак-Ціммерманн у вересні 2023 року у соцмережі X (раніше Twitter - Ред.).

Але навіть якщо 65-річна політикиня засідатиме в Європарламенті в майбутньому, Шольц має очікувати від неї нових атак: у соціальних мережах, в інтерв'ю та телевізійних ток-шоу.

Демонстранти перед відомством федерального канцлера в Берліні вимагають постачання Україні ракет Taurus, 6 січня 2024 Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Популярніша за шефа

Наскільки вона популярна у власній партії, було видно вже на прийомі з нагоди свята Трьох царів у Штутгарті на початку січня. На цьому заході ВДП традиційно заряджається новорічним настроєм.

Це було непросте завдання, враховуючи погані результати опитувань. Але Штрак-Ціммерманн навіть вдалося перевершити красномовного лідера партії та федерального міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Бурхливими оплесками публіка привітала найвідомішу в Німеччині після міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) політикиню у сфері оборони, коли вона вийшла на сцену Державного театру Штутгарта, спорудженого у стилі бароко. Її реакція: "Я ще нічого не сказала. Але я можу сказати, що ви добре налаштовані".

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20 хвилин на одну тему: Європа та Україна

А потім Штрак-Ціммерманн хвилин 20 говорила на одну тему: "Україні потрібна Європа, а Європі потрібна Україна, щоб ми могли й надалі жити в мирі та свободі".

Для цього Європейський Союз має далі бути готовим підтримувати Україну. Німеччина не в змозі робити це самотужки.

На карнавалі у Дюссельдорфі 2023 року Штрак-Ціммерманн сатирично зобразили в образі кози, яка невтомно підштовхує канцлера Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Штрак-Ціммерманн переконана, що Україна може виграти війну проти Росії: "Але тільки якщо ми продовжимо її підтримувати - економічно, гуманітарною допомогою, а також зброєю".

Вона також вважає можливим і дипломатичне рішення. "Але ця дипломатія буде успішною лише завдяки силі. Підкорення - це не мир", - закликає Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн. Вона стискає лівий кулак, наполягаючи на більшій підтримці України в боротьбі з Росією під час виступу на партійній конференції ВДП.

У Європейському парламенті Штрак-Ціммерманн хоче виступати за спільну зовнішню політику Європейського Союзу. У довгостроковій перспективі вона вважає, що європейська армія є обов'язковою.

Більше того: вона підтримує ініціативу міністра оборони відкрити Бундесвер для людей без німецького паспорта. Якщо мислити по-європейськи, то вже не має значення національність солдата, - пояснила свою позицію у розмові з DW військова експертка.

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Що, як Трамп знову стане президентом США?

Для неї особливо важливо, щоб Європа зменшила свою залежність від США. Вона також обмірковує можливість того, що Дональд Трамп вдруге підкорить Білий дім у Вашингтоні після президентських виборів у листопаді 2024 року. Адже тоді ймовірно, республіканець різко скоротить або зовсім припинить підтримку України в її обороні від Росії.

Штрак-Ціммерман не плекає ілюзій: "Я думаю, що це постійне витріщання на США, як кролик на удава, все одно проблематичне".

На її думку, Німеччина, як четверта найпотужніша економіка світу, має надіслати сигнал в Європі, що "ми робимо ще більше для України". І вона очікує більшої підтримки з боку інших членів ЄС.

"Існує явна нерівноваага між Німеччиною та європейськими країнами", - сказала Штрак-Ціммерманн в інтерв’ю "Tagesspiegel" з огляду на допомогу Україні. У цьому питанні це той рідкісний випадок, коли вона стоїть на боці канцлера. Олаф Шольц хоче знати до початку лютого, яку зброю хочуть поставити інші країни ЄС.

Говорячи про необхідність підтримки України Марі Аґнес Штрак-Ціммерманнн стискає кулак Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Орден від України як стимул

В Україні політикиню ВДП поважають. Президент Володимир Зеленський нагородив її орденом "За заслуги". Цієї честі також удостоєні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) і депутат Бундестагу Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter).

Штрак-Ціммерманн, говорячи про нагороду, сказала, що була "дуже зворушена". "Водночас це є для мене стимулом і надалі непохитно стояти на боці наших відважних друзів", - додала депутатка. І вона й надалі домагатиметься, щоб Україна отримувала необхідну підтримку в боротьбі з агресією Росії.

Але на адресу політикині, що спеціалізується на оборонній сфері, у Німеччині також лунають і критичні слова. Лейтмотив критиків - більше зброї означає більше смертей. Найвідоміша феміністка Німеччини Аліса Шварцер (Alice Schwarzer) найбільш жорстко критикує вільних демократів. У журналі "Емма", який вона видає, Шварцер навіть назвала Штрак-Ціммерманн "близькою подругою збройної промисловості".

Утім, до словесних атак Штрак-Ціммерманн ставиться спокійно, адже вже звикла. "Звісно, я поляризую", - визнає вона і додає, що в політиці просто неможливо догодити всім. За її словами, після того, як приходить розуміння цього, з'вляється змога діяти вільно.