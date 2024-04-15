"Понад 1000 км": Україна модернізувала дрони Sea Baby

Тепер "морські малюки" можуть доставити майже тонну вибухівки на відстань у понад тисячу кілометрів, а СБУ - дістатися майже будь-якої цілі в Чорному морі.

Україна модернізувала надводні дрони Sea Baby ("Морський малюк"). Тепер вони можуть доставити майже тонну вибухівки на відстань понад 1000 кілометрів. Про це розповів речник Служби безпеки України (СБУ) Артем Дехтяренко.

За його словами, тепер СБУ може дістати ціль практично у будь-якій точці Чорного моря.

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На рахунку "морських малюків" 12 цілей

"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйона гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів", - зазначив Дехтяренко 14 квітня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Він розповів, що наразі "морські малюки" вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.

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