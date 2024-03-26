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Голову СБУ Малюка "арештували" в РФ, він відреагував

Степан Смишляєв
26 березня 2024 р.

Російський суд заочно заарештував Василя Малюка за звинуваченням у "тероризмі". Голова СБУ заявив, що це рішення "не заслуговує на жодну увагу", а його цікавить лише суд над Володимиром Путіним.

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Голова СБУ Василь Малюк
Російський суд заочно заарештував Василя Малюка за звинуваченням у "тероризмі"Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix/ZUMA Press/picture alliance

Басманний районний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка, повідомив у вівторок, 26 березня, офіційний Telegram-канал судів загальної юрисдикції Москви.

Росіяни звинувачують Малюка за статтею "теракт", але що саме йому закидають - не утчонюється. Вони також стверджують, що голова СБУ оголошений у федеральний розшук в РФ та "міждержавний розшук".

Малюк: Цікавить лише один суд - над Путіним

Реагуючи на цю інформацію, Василь Малюк зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу", пише "Укрінформ".

Голова СБУ додав, що його, як і всіх українців, цікавить лише один суд - над "господарем" російських судів, президентом РФ Володимиром Путіним. "Робимо все від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - наголосив він.

Малюк розкрив подробиці смерті Киви і Татарова

Напередодні було оприлюднено інтерв'ю  Василя Малюка телеканалу ICTV, в якому він, зокрема, розповів подробиці смерті у Росії колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви і провоєнного блогера Владлена Татарського, а також підриву автомобіля письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна.

Хоча раніше ЗМІ писали, що до цих подій можуть бути причетні українські спецслужби, СБУ ніколи прямо не брала на себе відповідальність за них.

Також в цьому інтерв'ю Малюк говорив про атаки українських морських дронів на російські військові кораблі, удари по нафтопереробних заводах в РФ і ймовірності нових атак по Керченському мосту.

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Інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка телеканалу ICTV

Інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка телеканалу ICTV
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