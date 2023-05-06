У Росії підірвали автомобіль пропагандиста Прилєпіна

У Нижньогородській області Росії на трасі підірвали автомобіль письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна, повідомила у суботу, 6 травня, агенція "РІА "Новости". Водій автівки загинув, сам пропагандист отримав поранення, стверджує джерело агенції у правоохоронних органах.

Своєю чергою агенція ТАСС стверджує, що вибух стався у самому Нижньому Новгороді. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закріплений під дном автомобіля.

Хоча ЗМІ пишуть, що Прилєпін поранений, у його пресслужбі кажуть, що з пропагандистом "все гаразд".

Як стверджує джерело російського видання "РБК", Прилєпін зранку повертався до Москви з окупованого Донбасу. Його автомобіль перетнув один із пропускних пунктів на прикордонній території. Дорогою він зупинився в кафе в Нижньогородській області, а вже після того, як продовжив рух - стався вибух. За інформацією Telegram-каналу Baza, дочка Прилєпіна вийшла з машини всього за кілька хвилин до вибуху. Під час вибуху вона перебувала за сто метрів від авто.

У слідчому комітеті Росії повідомили, що за фактом підриву автівки порушена кримінальна справа, але не уточнили, за якою статтею.

Читайте також: Пропагандист РФ Татарський загинув внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі

Хто такий Захар Прилєпін

Захар Прилєпін (справжнє ім'я Євген Прилєпін) - знаний російський націоналіст, пропагандист та письменник. Брав участь у першій і другій російсько-чеченській війнах, з 2014 року - підтримував проросійських сепаратистів на Донбасі, спочатку позиціонуючи себе, як "воєнкор", а потім - як член незаконних збройних формувань у так званій "ДНР".

Читайте також: Німецька літературна агенція відмовилася співпрацювати з Прилєпіним

У лютому 2017 року Служба безпеки України відкрила щодо Прилєпіна кримінальне провадження за звинуваченням в участі у діяльності терористичної організації та фінансуванні тероризму (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України).

Знаходиться під санкціями Європейського Союзу.

Читайте також: Віктор Єрофеєв: Євангеліє від політрука Прилєпіна