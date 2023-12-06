ЗМІ: Тіло екснардепа Киви знайшли у Підмосков'ї (оновлено)

Російські ЗМІ повідомляють, що тіло, ймовірно, Іллі Киви знайшли у Підмосков'ї. В ГУР міноборони України згодом підтвердили ліквідацію екснардепа.

У селі Супонево, що під Москвою, знайдено тіло, ймовірно, колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви. Про це у середу, 6 грудня, повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб.

Згодом представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону підтвердив, що Кива був ліквідований. Як повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, це була спецоперація Служби безпеки України.

Ще пізніше "РИА Новости" з посиланням на слідчий комітет у Підмосков'ї повідомило, що невідомив вистрілив у Киву із невстановленої наразі зброї на території парку в селі Супонево. Екснардеп загинув на місці. Вже була порушена кримінальна справа, криміналісти розслідують вбивство.

Український суд визнав Киву винним у державній зраді

У листопаді Личаківський районний суд Львова визнав Киву винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, у державній зраді, публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення влади, публічних закликах до агресивної війни.

Його було засуджено до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна і оголошено у міжнародний розшук.

Ілля Кива - колишній співробітник міністерства внутрішніх справ, радник голови МВС Арсена Авакова та ексочільник Соціалістичної партії України. У 2019 році був обраний до Верховної Ради поточного скликання за списком політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", пізніше забороненої.

На початку 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення РФ, він виїхав з України. Невдовзі Кива почав агітувати за Росію, підтримувати розпочате нею вторгнення, відвідувати пропагандистські токшоу та поширювати українофобні наративи. У березні 2022 року правоохоронці повідомили йому про підозру у держзраді, а Рада - позбавила мандата.

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