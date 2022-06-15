Суд заборонив Соціалістичну партію України

В Україні заборонили діяльність "Соціалістичної партії", яка є однією з найстаріших в державі. Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд Львова у середу, 15 червня. Майно "Соціалістичної партії" та всіх її осередків передадуть державі.

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Соціалістична партія України", - йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Як зазначив провідний аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко, який був присутній на засіданні суду, доводи Служби безпеки України та міністерства юстиції проти політсили полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії. Насамперед йдеться про екснардепа Іллю Киву, якого підозрюють у державній зраді. Він очолював партію протягом 2017-2019 років. У СБУ вважають, що він досі має вплив на політсилу.

Крім того, у якості аргументу за заборону під час розгляду справи наводили антиукраїнську діяльність окремих керівників осередків СПУ, зокрема Олександра Онищенка, який очолює Київський міський осередок, зазначають у "Чесно".

Рішення можуть оскаржити

Рішення про заборону політсили ще можуть оскаржити у Верховному Суді.

Соціалістична партія стала вже сьомою забороненою в Україні політсилою, яку міністерство юстиції вважає проросійською. Раніше заборонили партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава" та "Блок Володимира Сальдо".

Соціалістична партія була створена ще в 1991 році. Протягом 19 років її очолював Олександр Мороз, який оприлюднив "плівки Мельниченка", що вказували на причетність тодішнього президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста Ґеоргія Ґонгадзе.

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