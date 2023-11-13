Суд засудив Іллю Киву до 14 років в'язниці за держзраду
Личаківський районний суд Львова у понеділок, 13 листопада, ухвалив обвинувальний вирок у справі щодо колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви, повідомляє пресслужба суду.
Суд визнав його винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, у державній зраді, публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення влади, публічних закликах до агресивної війни.
Киву засуджено до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки він переховується від правосуддя на території Росії, справу розглядали заочно (у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого). Екснардепа оголошено у міжнародний розшук. Вирок суду ще не набрав законної сили й протягом 30 днів з дня оголошення може бути оскаржений.
Хто такий Ілля Кива
Ілля Кива - колишній співробітник міністерства внутрішніх справ, радник голови МВС Арсена Авакова та ексочільник Соціалістичної партії України. У 2019 році був обраний до Верховної Ради поточного скликання за списком політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", пізніше забороненої.
На початку 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення РФ, він виїхав з України. Невдовзі Кива почав агітувати за Росію, підтримувати розпочате нею вторгнення, відвідувати пропагандистські токшоу та поширювати українофобні наративи. У березні 2022 року правоохоронці повідомили йому про підозру у держзраді, а Рада - позбавила мандата.
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