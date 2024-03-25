Як Чехія мобілізувала Захід придбати снаряди для ЗСУ

Чехії вдалося домогтися підтримки з боку партнерів своєї ініціативи щодо закупівлі сотень тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України. Це має допомогти Україні в її протидії збройній агресії Росії, доки потужності європейських та українських збройових заводів не зростуть настільки, щоб забезпечити потреби Сил оборони України в боєприпасах. Ще торік ЄС пообіцяв поставити Україні один мільйон боєприпасів до кінця 2023 року, але й досі не виконав цього зобов'язання в повному обсязі.

Чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України офіційно стартувала 20 лютого 2024 року на Мюнхенській конференції з безпеки, де президент Чехії Петр Павел, який раніше був головою Військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО), пояснив, що Україна терміново потребує артилерійських та інших боєприпасів - і що Чехія знає, де їх можна дістати. "Ми змогли знайти півмільйона боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 боєприпасів калібру 122 міліметри", - сказав тоді Павел. Він додав, що Чеська Республіка може роздобути ці боєприпаси, але інші країни проситимуть долучитися фінансово до цієї операції.

155-мм снаряди до західних артсистем - украй дефіцитна річ на болі бою для ЗСУ, так само як і інші великокаліберні снаряди Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Павел говорив тоді не від себе, а від імені всього чеського політикуму. "Необхідно терміново надати Україні потрібні боєприпаси, і ми повинні знайти всі можливі шляхи для цього", - одразу ж підтвердив участь чеського уряду в операції речник міністерства закордонних справ Чеської Республіки Даніель Дрейк.

Щодо кампанії з закупівлі снарядів жодних офіційних подробиць немає

Наприкінці лютого до чеської ініціативи приєдналися Данія, Нідерланди та Канада, а приблизно через місяць це зробили вже двадцять країн ЄС і НАТО, включно з Німеччиною і Францію.

Чеський уряд офіційно не розголошує деталей кампанії, головним чином для того, щоб перешкодити Росії купувати боєприпаси в країнах, де Кремль також має вплив і контакти. Однак сервер Aktualne.cz стверджує, що в акції беруть участь щонайменше десять чеських оборонних компаній, які активізували свої контакти в країнах Глобального Півдня, щоб закуповувати там боєприпаси.

За часів комунізму колишня Чехословаччина входила в десятку провідних експортерів зброї світу. Хоча в 1990-х роках експорт зброї різко скоротився, частина чеської оборонної промисловості зберегла потенціал і виробничі потужності. Чеська Республіка й досі виробляє й експортує численні види озброєнь, від бойових літаків і самохідних артилерійських установок (САУ) до стрілецької зброї. У 2023 році Чехія експортувала зброї на суму 1,2 мільярда євро. Крім того, чеські оборонні компанії мають багато контактів у країнах третього світу, тож тепер вони користуються ними, щоб закуповувати боєприпаси для України.

Президент Чехії Петр Павел та президент України Володимир Зеленський у Празі, липень 2023 року Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Гроші на фінансування чеської ініціативи є

На початку березня президент Чехії Петр Павел зміг відзвітувати про перший великий успіх у реалізації ініціативи Праги. "Станом на сьогоднішній ранок ми маємо загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 000 одиниць", - запевнив тоді Петр Павел. "З чеського боку всі країни, які надають допомогу, будуть поінформовані про графік і наступні кроки", - сказав він журналістам.

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Своєю ініціативою Чеська Республіка, по суті, продовжує масштабні поставки боєприпасів, які Прага вже надала Україні. "Ми постачаємо боєприпаси в Україну протягом двох років і вже відправили понад 1,2 мільйона одиниць боєприпаси великого калібру в Україну в координації з кількома партнерами", - розповів DW Томаш Пояр, радник з питань національної безпеки в уряді Чехії, який відповідає за координацію поставок в Україну. Він підтвердив, що наразі близько 20 країн беруть участь у фінансуванні постачання, яке організовує Чехія. "Перші поставки в рамках цієї широкомасштабної чеської ініціативи з постачання боєприпасів очікуються щонайпізніше в червні", - сказав Пояр.

Подяка від України і США за ініціативу Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який займається дипломатичним боком ініціативи, також задоволений досягнутим прогресом. "Нас сприймають дуже позитивно, тому що ми виступили з хорошою ідеєю в потрібний час і в потрібному місці", - сказав Ліпавський в коментарі DW. За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава української дипломатії Дмитро Кулеба особисто подякували йому за ініціативу Праги.

Європейська Рада також висловилася на підтримку чеської ініціативи у своїх висновках за підсумками останнього саміту 22 березня в Брюсселі. "Європейська Рада вітає всі нещодавні ініціативи щодо цього, які дозволяють без зволікань виконати зобов'язання ЄС щодо постачання одного мільйона одиниць артилерійських боєприпасів, в тому числі ініціативу Чеської Республіки щодо негайної закупівлі боєприпасів для України", - йдеться в пункті 2 комюніке саміту Євроради.

Ціль постачання снарядів - стабілізація фронту в Україні

Чеська ініціатива рятує ситуацію для Сил оборони України в той час, коли затвердження чергового великого пакета військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів було заморожено в США через опір з боку республіканських депутатів. Крім того, європейські оборонні компанії також не в змозі поставити Україні необхідну кількість боєприпасів, головним чином через повільне зростання виробничих потужностей.

За оцінками військових експертів, нині на лінії фронту Росія має п'ятикратну перевагу у важкому озброєнні через нестачу боєприпасів в української сторони. Приміром, нещодавній відступ українських сил з Авдіївки під Донецьком і її перехід під контроль росіян, на думку аналітиків, стався насамперед через брак боєприпасів в ЗСУ. Є побоювання, що навесні Росія спробує здійснити новий наступ з метою значного прориву нинішньої лінії фронту. Тож масштабні постачання боєприпасів, Що їх організувала Чехія, мають на меті запобігти цьому.