Ініціатива Чехії для ЗСУ: Берлін оплатить 180 тис. снарядів

Німеччина готова оплатити придбання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для Сил оборони України в межах чеської ініціативи з закупівлі 800 тис. снарядів, повідомив Борис Пісторіус на полях зустрічі в форматі "Рамштайн".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) оголосив, що Німеччина покриє витрати на 180 000 снарядів у межах чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Відповідну заяву він зробив у вівторок, 19 березня, на полях 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".

"Поставка відбуватиметься поетапно і розпочнеться влітку", - цитує Пісторіуса німецький телеканал n-tv . Міністр не уточнив, про які саме суми йдеться, хоча раніше в Берліні казали, що йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро".

Канада дасть на снаряди для ЗСУ 40 млн канадських доларів

Тим часом міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що його країна виділить понад 40 мільйонів канадських доларів (29,5 мільйона доларів США) на фінансування чеської ініціативи.

Канада ще минулого місяця уклала угоду з Чехією щодо участі в ініціативі, але яким мав бути її внесок, дотепер не розголошувалося.

Раніше цього дня міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що його країна приєднується до фінансування чеської ініціативи з придбання боєприпасів для України. За його словами, Фінляндія виділить на ці цілі 30 мільйонів євро.

Чеська ініціатива з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для ЗСУ

У рамках ініціативи Чехії з придбання 800 тисяч артилерійських снарядів для Збройних сил України ( ЗСУ ) поза межами Європейського Союзу низка західних країн погодились виділили кошти.

Повний перелік держав, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що їх не менше 18-ми. Зокрема, на це зголосилися Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія, Литва, Польща (суми не відомі).

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".

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