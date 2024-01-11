Мільйон снарядів для ЗСУ: в ЄС назвали проблему

У Єврокомісії запевняють, що проблема з поставками снарядів Україні полягає не у виробничих потужностях. "Усе залежить від країн-членів ЄС", - кажуть у Брюсселі.

Європейський Союз здатний довести виробництво артилерійських снарядів до одного мільйона до весни, однак передана Україні кількість залежатиме від його країн-членів. Про це заявили офіційні представники Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі в четвер, 11 січня.

"Те, на чому наголошує єврокомісар (Тьєррі Бретон. - Ред.) і те, у чому ми впевнені, - це те, що виробничі потужності оборонної промисловості ЄС досягнуть річного показника в один мільйон снарядів на рік. Саме на цьому була заснована заява (Бретона. - Ред.)", - відповіла на запитання DW представниця Єврокомісії з питань внутрішнього ринку Йоганна Бернсел. За її словами, передати Києву мільйон снарядів протягом року - це політичне рішення, втілення якого залежить від членів Євросоюзу.

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Цю мету сформулювали і ухвалили держави, що входять до ЄС, нагадав представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано. "Усе залежить від країн-членів, тому що саме вони постачають снаряди і розміщують замовлення на підприємствах", - наголосив він, додавши, що їм, безумовно, відомо про підвищені потреби України в боєприпасах через посилення російських повітряних атак та тривалу війну на виснаження на фронті. "Але компанії - це комерційні підприємства, і їм потрібні замовлення. Саме тому ми докладаємо стільки зусиль та енергії для здійснення спільних закупівель. Не Євросоюз, а його держави-члени надають боєприпаси", - зазначив Стано.

Україні передали лише третину обіцяного

Свіжих даних про кількість поставлених снарядів для ЗСУ у Єврокомісії немає. Згідно з найактуальнішою інформацією за грудень, понад 300 тисяч боєприпасів класу "земля-земля" і 3300 ракет було надано Україні країнами ЄС з наявних запасів і завдяки перерозподілу замовлень. Як повідомив Стано, зараз здійснюються додаткові поставки, а також укладено понад 20 рамкових контрактів. Наприкінці грудня контракти передбачали постачання щонайменше 180 тисяч боєприпасів, які, однак, ще не були передані Києву. За його словами, ці числа будуть потроху збільшуватися щотижня.

Якщо розглядати суто виробничі потужності оборонної промисловості в ЄС, то щодо мінометних снарядів вони вже перевищили мільйон на рік, а стосовно артилерії досягнуть цього показника до весни, повідомила Бернсел.

Рік тому ЄС пообіцяв Україні мільйон снарядів

9 січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів навесні нинішнього року "абсолютно реалістично" і що ЄС "дотримується цієї обіцянки". За його словами, щоб досягти поставленої мети, державам ЄС необхідно скоротити експорт озброєнь у треті країни, а також домогтися, щоб національні уряди чинили тиск на оборонні компанії з метою збільшення обсягів виробництва. Бретон також зауважив, що Євросоюз здатний наростити виробництво боєприпасів, щоб через півтора-два роки зрівнятися з Росією за цим показником.

У березні 2023 року ЄС пообіцяв протягом 12 місяців надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Однак у листопаді міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив про складнощі з постачанням обіцяних боєприпасів у строк.

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