ЄС не втрачає надію поставити Києву мільйон снарядів навесні

Щоб поставити Києву обіцяний мільйон артснарядів навесні 2024 року, необхідно скоротити експорт зброї з ЄС до третіх країн і чинити тиск на оборонні компанії, заявив Тьєррі Бретон.

Європейський Союз виконає свою обіцянку та поставить Україні один мільйон артилерійських снарядів у березні чи квітні цього року, заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час виступу на заході, організованому ліберальною фракцією Європарламенту "Оновити Європу". Про це повідомило видання Politico у вівторок, 9 січня.

"Ми дотримуємося цієї обіцянки", виконання якої "абсолютно реалістичне", заявив Бретон. За його словами, для досягнення поставленої мети урамках військової допомоги Україні, державам ЄС необхідно скоротити експорт озброєнь до третіх країн, а також домогтися, щоб національні уряди натиснули на оборонні компанії з метою збільшення обсягів виробництва. Бретон також зауважив, що Євросоюз здатний наростити виробництво озброєнь і в строк від півтора до двох років зрівнятися з Росією за цим показником.

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Нагадаємо, у березні минулого року ЄС пообіцяв протягом року надати Україні один мільйон артилерійських снарядів. Однак європейські виробники зброї мають труднощі зі збільшенням обсягів виробництва. У листопаді минулого року міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив про складнощі з постачанням обіцяних боєприпасів у вказаний термін.

Плани створити Європейський оборонний фонд

На конференції Бретон оголосив про плани створити європейський оборонний фонд EDIP обсягом 100 млрд євро, що дозволить країнам Європи спільно закуповувати озброєння, а оборонним підприємствам розширити виробництво.

За його словами, цю тему обговорюватимуть глави держав та урядів ЄС на саміті на початку лютого. Проєкт фонду єврокомісар має намір подати 27 лютого.