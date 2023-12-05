Різдвяний дарунок: Фінляндія вироблятиме артснаряди для ЗСУ

Уряд Фінляндії вирішив збільшити виробництво артилерійських снарядів, які будуть передаватися Україні. Про це заявив міністр оборони країни Антті Гяккянен в інтерв'ю Iltalehti , опублікованому у вівторок, 5 грудня.

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалене найближчим часом", - розповів він.

За його словами, ймовірно це станеться до Різдва, тому "українці, які борються за своє існування, отримають від фінів цінний і вкрай необхідний різдвяний подарунок".

"Наразі оголошується план значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета - підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз", - додав міністр.

Гяккянен не повідомив, про яку саме кількість снарядів ідеться, але зазначив, що вони коштуватимуть десятки мільйонів євро.

Він також висловив сподівання, що приклад Фінляндії змусить інші країни виконати свої обіцянки збільшити виробництво артилерійських боєприпасів. "Прискорення виробництва має дві мети: підтримку України в оборонній боротьбі та посилення власної обороноздатності європейських країн", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що в березні Європейський Союз вирішив надати Україні мільйон артснарядів протягом року. Основна увага була зосереджена на калібрі 155 міліметрів, який є стандартом НАТО для артилерії. Однак нині ЄС поставив Україні лише близько 300 тисяч боєприпасів зі своїх армійських запасів, включаючи інші калібри, а також ракети.

Читайте також: ЄС весною вийде на виробництво снарядів у мільйон на рік