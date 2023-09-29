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Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України - ЗМІ

Валерій Сааков
29 вересня 2023 р.

Україна отримає артснаряди калібром 155 мм у рамках замовлень, профінансованих одразу сімома країнами ЄС, пише Reuters.

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Снаряди калібром 155 мм
Снаряди калібром 155 ммФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Одразу сім країн-членів ЄС замовили боєприпаси за схемою закупівель Європейського Союзу з метою допомогти Україні артилерійськими снарядами та водночас поповнити виснажені західні запаси. Про це в п'ятницю, 29 вересня, повідомила інформагенція Reuters, з посиланням на Європейське оборонне агентство (EDA).

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Повідомляється, що замовлення розміщені згідно з контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством, та стосуються передовсім артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів. Саме цей вид артилерійських боєприпасів вважається одним із найважливіших у нинішній війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками.

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"Сім країн-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA", - повідомили в агентстві у відповідь на запит Reuters. "Більше замовлень, приміром, для поповнення національних запасів, можуть бути розміщені найближчими тижнями й місяцями", - додали в відомстві.

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За даними Reuters, сім країн підписали угоди з EDA на постачання снарядів для чотирьох "сучасних артилерійських платформ, розроблених та виготовлених у Європі". Йдеться, зокрема, про низку західних самохідних артилерійських установок (САУ) - цебто французьку CAESAR, польську Krab, німецьку PzH2000 та словацьку Zuzana C/2000.

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Угоди стосуються як готових снарядів, так і компонентів до них, як-от запали, заряди та капсули, додали в EDA. Утім, Європейське оборонне агентство не розкриває, про які сім країн йдеться та не називає обсяг замовлень. Водночас Литва та Люксембург підтвердили у розмові з журналістами Reuters, що вони теж є у складі цієї сімки. Міністерство оборони Люксембургу уточнило, що виділило на ці цілі два мільйони євро.

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Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, ці країни матимуть право на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, зі спеціального фонду ЄС - Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) - хоча Люксембург заявив, що не проситиме про це.

Яких боєприпасів не вистачає ЗСУ?

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