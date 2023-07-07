ЄС погодив план виробництва боєприпасів для допомоги Україні

План збільшення виробництва боєприпасів в ЄС розробили, зокрема, щоб забезпечити потреби Києва у снарядах і ракетах. Він передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС.

Представники урядів країн-членів Європейського Союзу та Європейського парламенту у четвер, 6 липня, погодили план фінансового стимулювання європейської оборонної промисловості для швидкого розширення виробничих потужностей. Він був запропонований Європейською комісією у травні та передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС.

Ця угода є ще одним доказом непохитної прихильності ЄС до підтримки України, заявила Маргарита Роблес, міністерка оборони Іспанії, що наразі головує в Раді ЄС. Угода також демонструє відданість зміцненню оборонної технологічної та промислової бази ЄС та забезпечує довгострокову безпеку та оборону громадян ЄС, зазначила Роблес.

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План обумовлений складнощами з постачанням Україні боєприпасів

Передумовою для розробки цього плану стали труднощі країн ЄС із постачанням Україні достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а також ракет для протидії російській агресії. Розширення виробництва покликане запобігти подальшим труднощам для Збройних сил України, а також гарантувати, що країни ЄС збережуть здатність до самооборони та зможуть підтримувати достатні запаси боєприпасів.

Угода має бути формально схвалена Радою ЄС та Європарламентом. Вона може набути чинності до кінця липня, зазначає агентство dpa із посиланням на джерела в ЄС.

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Триетапний план Бореля

У березні верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель представив план із трьох частин. Перша: виділити 1 мільярд євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на поповнення національних резервів країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси.

Друга: виробити спільний скоординований підхід до закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів та надання боєприпасів Україні у середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. На думку Борреля, колективний підхід має сприяти зниженню цін на боєприпаси та скоротить терміни їхньої доставки. З цією метою пропонувалося виділити ще 1 мільярд євро з ЄФМ.

Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості у країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій.