США оголосили новий пакет допомоги Києву на $325 мільйонів

Новий пакет допомоги від США на суму до 325 мільйонів доларів включатиме, зокрема, боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS та артилерійські снаряди.

Білий дім у середу, 19 квітня, оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму до 325 мільйонів доларів, в який увійдуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомила прессекретарка адміністрації президента Джо Байдена Карін Жан-П'єр.

За її словами, цей пакет "як частина наших постійних зусиль, спрямованих на допомогу Україні захистити себе від жорстокого вторгнення Росії", "включатиме більше боєприпасів для наданих США ракетних систем HIMARS і протитанкових систем, а також додаткові артилерійські снаряди".

Крім того, у переліку, оприлюдненому пізніше на сайті Пентагону, йдеться, що США також передають Києву комплекси протитанкової зброї AT-4, протитанкові міни, підривні боєприпаси для знешкодження перешкод, понад дев'ять мільйонів набоїв для стрілецької зброї, чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, обладнання для охорони портів, запасні частини та інше польове обладнання.

Вартість попереднього пакету від США склала 2,6 мільярда доларів

На початку квітня у Вашингтоні заявили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму близько 2,6 мільярда доларів. Туди увійшли додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS та "Град", зенітних ракетних комплексів Patriot і NASAMS, артилерійські і мінометні снаряди різних калібрів, танкові і зенітні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси.

Крім того, США виділили дев'ять протидронових автомобілей з озброєнням, 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням, три радіолокаційних станції повітряного спостереження, ракетні установки і боєприпаси, 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів до них, 3,6 тисячі одиниць стрілецької зброї з понад 23 мільйонами боєприпасів.

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