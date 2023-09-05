Київ отримав від ФРН нововироблені снаряди для Gepard

В Україну доставлена перша партія нині вироблених боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, повідомляє у вівторок, 5 вересня,міністерство оборони ФРН .

У повідомленні наголошується, що запуск виробничої лінії для виготовлення боєприпасів "успішно завершено в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п'ятизначної кількості снарядів в Україну".

"Війна в Україні чи не щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах", - зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). "Тішуся, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво", - додав він.

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У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.

Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Незважаючи на цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту, зазначає міноборони ФРН.

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На сьогодні Німеччина поставила Києву уже 46 установок Gepard. У 2022 році однак до них бракувало боєприпасів, оскільки Швейцарія, яка їх виробляла, блокувала їх реекспорт в Україну. Тож наприкінці 2022-го було вирішено побудувати у ФРН завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру.