  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиНімеччина

Київ отримав від ФРН нововироблені снаряди для Gepard

Роман Губа
5 вересня 2023 р.

Запуск виробничої лінії для виготовлення боєприпасів успішно завершено в амбітні терміни, перша партія - п'ятизначна кількість снарядів, повідомили в міністерстві оборони ФРН.

https://p.dw.com/p/4Vy1Y
Німецький Gepard поблизу Києва
Німецький Gepard поблизу КиєваФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

В Україну доставлена перша партія нині вироблених боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, повідомляє у вівторок, 5 вересня,міністерство оборони ФРН.

У повідомленні наголошується, що запуск виробничої лінії для виготовлення боєприпасів "успішно завершено в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п'ятизначної кількості снарядів в Україну".

"Війна в Україні чи не щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах", - зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). "Тішуся, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво", - додав він.

Читайте також: Довгостроково і передбачувано: ЄС створить багатомільярдний фонд військової допомоги Україні

У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.

Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Незважаючи на цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту, зазначає міноборони ФРН.

Читайте також: Бундесвер замовив у Rheinmetall снаряди на 1,3 млрд євро

На сьогодні Німеччина поставила Києву уже 46 установок Gepard. У 2022 році однак до них бракувало боєприпасів, оскільки Швейцарія, яка їх виробляла, блокувала їх реекспорт в Україну. Тож наприкінці 2022-го було вирішено побудувати у ФРН завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру.   

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.bmvg.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецький Gepard поблизу Києва

Київ отримав від ФРН нововироблені снаряди для Gepard

Конфлікти5 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міжнародний автомобільний салон у Мюнхені (архівне фото)

Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Автомобілі та мобільність5 вересня 2023 р.
Незаконне "голосування" у Таврійську на Херсонщині розпочалося достроково

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Конфлікти4 вересня 2023 р.
Рустем Умєров

Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни

Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни

Політика4 вересня 2023 р.
Протести в Сувейді, 27 серпня 2023 року

Протести в Сирії: чим небезпечні для Асада протести друзів

Протести в Сирії: чим небезпечні для Асада протести друзів

Політика4 вересня 2023 р.
external

Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

Панорама4 вересня 2023 р.04:48 хв.
external

"Щоденники війни": історія дівчини з Маріуполя

"Щоденники війни": історія дівчини з Маріуполя

Суспільство2 вересня 2023 р.07:02 хв.
На головну сторінку