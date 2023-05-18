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Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп БоррельФото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS
ПолітикаЄвропа

Боррель пропонує розширити Європейський фонд миру - Reuters

Максим Сидоржевський
51 хв. тому

За даними джерел Reuters, верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель звернувся до урядів країн ЄС з пропозицією розширити Європейський фонд миру на 3,5 мільярда євро.

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Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував розширити на 3,5 мільярда євро Європейський фонд миру (European Peace Facility, EPF), який використовується для фінансування військової допомоги Україні. Про це ввечері у середу, 17 травня, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в ЄС.

За даними агентства, Боррель звернувся до урядів країн ЄС з проханням підвищити "фінансову стелю" Європейського фонду миру, в рамках якого вже виділено близько 4,6 мільярда євро на військову допомогу Україні. Високопоставлене джерело у структурах ЄС повідомило, що Боррель вирішив попросити про збільшення коштів, оскільки фінансові можливості фонду вичерпуються.

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Пропозиція Борреля потребує схвалення національних урядів країн ЄС. У грудні минулого року вони погодилися, що у разі потреби таке збільшення може бути виправданим.

Фонд, створений у 2021 році, був задуманий, щоб допомагати країнам, що розвиваються, купувати військову техніку. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС вирішив використовувати його також для надання зброї Україні. Фонд відокремлений від бюджету ЄС, країни ЄС роблять внески в нього відповідно до розміру своєї економіки.

Гроші, які було закладено у фонд, витратили набагато швидше, ніж планувалося. Спочатку його бюджет у п'ять мільярдів євро було розраховано на період до 2027 року. Цю межу вже піднімали одного разу, в грудні минулого року, на два мільярди євро.

16 травня стало відомо, що уряд Угорщини заблокував виділення чергового траншу військової підтримки України в рамках Європейського фонду миру.

Будапешт також пригрозив заблокувати будь-який новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Причиною цього стало внесення Києвом угорського банку OTP у список "міжнародних спонсорів війни". 17 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не даватиме "зеленого світла" для виділення чергового траншу військової допомоги ЄС Києву, допоки банк лишатиметься у чорному списку.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку "міжнародних спонсорів війни" 4 травня через рішення продовжувати роботу в Росії.

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