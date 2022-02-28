Поставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає?

КонфліктиНімеччинаПоставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиНімеччинаЯна Карпова | Ірина Ухіна11.01.202411 січня 2024 р.На тлі обстрілів України у Німеччині знову посилилися заклики до збільшення військової допомоги. Влада ФРН хотіла б наростити допомогу, але оборонна промисловість, за словами експертів, не в змозі виконати всі замовлення. Подробиці – у матеріалі DW.https://p.dw.com/p/4b83fРеклама