Поставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає?

Яна Карпова | Ірина Ухіна

11.01.2024 11 січня 2024 р.

На тлі обстрілів України у Німеччині знову посилилися заклики до збільшення військової допомоги. Влада ФРН хотіла б наростити допомогу, але оборонна промисловість, за словами експертів, не в змозі виконати всі замовлення. Подробиці – у матеріалі DW.