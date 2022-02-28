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КонфліктиНімеччина

Поставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає?

Яна Карпова | Ірина Ухіна
11 січня 2024 р.

На тлі обстрілів України у Німеччині знову посилилися заклики до збільшення військової допомоги. Влада ФРН хотіла б наростити допомогу, але оборонна промисловість, за словами експертів, не в змозі виконати всі замовлення. Подробиці – у матеріалі DW.

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