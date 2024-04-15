Зеленському показали український аналог "Ланцета"

Назву нового українського безпілотника поки тримають у таємниці, але він уже виконує завдання на фронті.

Президенту України Володимиру Зеленському показали нову модель баражуючого боєприпасу, яка може завдавати ударів на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів.

Як пише "Мілітарний" у понеділок, 15 квітня, модель представили в день працівника оборонно-промислового комплексу (ОПК) - 13 квітня. Вона має зайняти ту ж нішу, що і російський "Ланцет".

Новий безпілотник уже на фронті

Назву та вартість безпілотника поки тримають в секреті, але він уже використовується на фронті та уразив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

"У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і у небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині. Полюючи на ворожі розвідувальні БпЛА, що наводять російські авіаційні та ракетні удари по українському тилу та передовій, вона зможе знизити ударний потенціал російських військ", - ідеться в матеріалі .

Дрон має електричний двигун і запускається з катапульти. В залежності від обраної цілі на його борту може встановлюватись бойова частина вагою до трьох кілограмів, здатна пробивати до 40 міліметрів броні та наносити серйозні ураження техніці, створюючи при "проламуванні" корпусу велику кількість вторинних уламків.

Безпілотник оснащується високонадійним модулем шифрованого зв'язку, що дозволяє працювати в умовах активного придушення системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Його максимальна швидкість не перевищує 180 кілометрів за годину, тому основними цілями можуть стати російські "Орлан-10", Zala та "Ланцети" або навіть зависаючі чи пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери.

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