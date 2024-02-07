Федоров: Україна розробила аналог російського дрона "Ланцет"

Україна найближчими тижнями має підписати контракти з масового виробництва ударних безпілотників, які є аналогами російського "Ланцета", з дальністю ураження до 40 кілометрів. Про це в середу, 7 лютого, під час Business Breakfast Forbes Україна заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У ренджі до 20 кілометрів у нас є велика кількість коптерів і fpv-дронів, які застосовуються. Але нам потрібно уражати на 40 кілометрів. Дрони на кшталт "Ланцета" є досить високотехнологічними, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок у цьому напрямі. Зараз на радарах є кілька компаній, і ми тестуємо продукти", - зазначив він.

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За його словами, вже є тестові бойові застосування таких дронів, але поки що це одиничні випадки, а в найближчі тижні "вирішиться доля найближчих контрактів". "Важко назвати конкретні дати, але думаю, що протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках, як палають їхні танки", - сказав Федоров.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна серійно виробляє аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136.

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