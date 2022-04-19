Нідерланди поставлять в Україну важке озброєння

Нідерланди нададуть Україні підтримку важким озброєнням і поставлять, зокрема, бронетехніку. Про це у вівторок, 19 квітня, повідомив у своєму Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Спільно з союзниками розглядається можливість "постачання додаткового важкого озброєння", написав Рютте.

Між тим міністерка оборони королівства Кайса Оллонгрен в інтерв'ю телеканалу NOS пояснила: "Наступом Путіна на Донбасі у війні в Україні почалась нова фаза. Ми й надалі підтримуватимемо Україну".

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Як повідомлялось, Нідерланди ще до початку війни передавали Україні військове спорядження, а після початку бойових дій 24 лютого поставили до України боєприпаси, гвинтівки, зенітне озброєння та реактивні гранатомети. Останнім часом уряд Нідерландів, як і попереджав, не оприлюднював дані про поставлене Україні озброєння з міркувань безпеки.