 Нідерланди передадуть Україні військове спорядження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2022

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Новини

Нідерланди передадуть Україні військове спорядження

Уряд Нідерландів анонсував постачання Україні зброї, радіолокаційних систем та міношукачів через загрози з боку Російської Федерації.

Прапор Нідерландів

Прапор Нідерландів

Нідерланди планують відправити військове спорядження в Україну, включаючи  боєприпаси, радіолокаційні системи, міношукачі, шоломи та бронежилети на тлі ескалації з боку РФ, повідомляє уряд країни у п'ятницю, 18 лютого.

Зазначається, що військову допомогу доправлять на прохання українського уряду, однак наголошується, що Нідерланди продовжують прагнути дипломатичного вирішення. "Однак водночас Україна повинна мати можливість захиститися від можливого нападу Росії на власну територію", - цитує dpa міністра закордонних справ Вопке Хекстра. 

У контексті загострення російсько-українських відносин низка урядів оголосили про підтримку України. Військову допомогу до Києва вже спрямували такі члени НАТО, як США, Канада, Великобританія, Литва та інші країни.

Відмовляється постачати Україні озброєння Німеччина, яка надає і готова надавати й надалі фінансову та безпекову підтримку. 

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Загострення з Росією

Протягом останніх кількох місяців західні ЗМІ та високопосадовці з посиланням на дані розвідок повідомляють про зосередження російських військ біля українського кордону, що може означати загрозу нового вторгнення в Україну. Через це країни Заходу посилили дипломатичну та матеріальну допомогу Україні. 

Москва заперечує агресивні плани щодо України. Після низки переговорів російського президента ВОлодимира Путіна з західними лідерами Москва почала повідомляти про відведення військ та техніки. Однак Захід і Київ поки не підтверджують ці дані.

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