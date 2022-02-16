Словаччина надасть Україні пакет допомоги на 1,7 мільйона євро

Словаччина відправить до України дві системи для розмінування та медичні товари на 1,7 мільйона євро на тлі ескалації з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуард Геґер у середу, 16 лютого.

"Ми вирішили допомогти сусідові з метою сприяти створенню безпечного середовища для громадян України", - повідомив глава словацького уряду на брифінгу, передає Reuters.

У контексті загострення російсько-українських відносин низка урядів оголосили про підтримку України. Військову допомогу до Києва вже спрямували США, Канада, Великобританія, Литва та інші країни. Натомість Німеччина відмовляється постачати Україні озброєння, але готова надати фінансову та безпекову підтримку. Так, раніше Берлін анонсував передачу Києву мобільного госпіталю та п'яти тисяч касок.

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Ситуація на кордоні з Росією

Протягом останніх кількох місяців західні ЗМІ та високопосадовці з посиланням на дані розвідок повідомляють про скупчення російських військ біля українського кордону. Через це країни Заходу посилили дипломатичну та матеріальну допомогу Україні.

Лідери західних країн побоюються, що Кремль готується до війни, натомість Москва заперечує агресивні плани щодо України. Після низки переговорів Росія почала повідомляти про відведення військ та техніки, однак Захід поки не підтверджує ці дані.

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