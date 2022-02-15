На тлі дій Росії: Єврокомісія пропонує посилити спільну оборону ЄС

Єврокомісія представила пакет ініціатив для посилення оборони ЄС, а також його безпеки, зокрема у космосі. Ці пропозиції єврокомісари ухвалили на засіданні в Страсбургу у вівторок, 15 лютого.

"Поточні та минулі" події свідчать про те, що "європейцям потрібно працювати більш тісно разом над обороною, щоб гарантувати свою безпеку", зазначається у документі Єврокомісії, який представляє оборонні ініціативи. Серед таких подій у ньому окремо вказали на "нарощування військ Росією вздовж східного кордону України, у Білорусі та в регіоні Чорного моря, а також спроби Москви підірвати, розділити та по-новому визначити безпекову архітектуру в Європі".

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Спільні закупівлі озброєння країнами ЄС

Одна з ініціатив покликана спонукати держави Євросоюзу як інвестувати у спільну розробку новітніх оборонних технологій, так і спільно закуповувати озброєння та техніку, створену в ЄС. У Євросоюзі закладена мета спільно закуповувати щонайменше 35 відсотків усіх озброєнь, проте зараз цей показник становить лише 11 відсотків. Натомість спільні закупівлі сприятимуть вищій оперативній сумісності військ різних держав ЄС.

Один з інструментів, представлених Єврокомісією - скасування податку на додану вартість у разі спільної закупівлі озброєнь, розроблених у співпраці між державами Євросоюзу. На початку 2023 року брюссельські чиновники мають намір внести відповідну законодавчу пропозицію. У Єврокомісії наголошують, що не організовуватимуть спільні закупівлі озброєнь, як це робили з вакцинами проти коронавірусу.

Зворотним боком спільного створення озброєнь є блокування однією державою-розробником їхнього експорту іншою країною. Оскільки тут ідеться про виключну компетенцію національних столиць, Єврокомісія запропонувала їм зблизити їхні політики контролю за експортом озброєнь, щоб не блокувати одна одну.

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Крім того, Єврокомісія представила дорожню карту критичних технологій для безпеки та оборони. Для цього вона створює групу, яка, зокрема, складе список таких технологій. Звіт групи представлять державам ЄС до кінця цього року, він буде таємним. Брюссельські чиновники хочуть сприяти розвитку цих технологій за допомогою європейських науково-дослідних програм.

Супутниковий зв'язок ЄС і управління космічним рухом

Перша ініціатива космічного пакета пропонує створення системи безпечної супутникової комунікації. Зв'язок за її допомогою повинен бути доступним в усьому світі, передусім для урядового зв'язку, наприклад, для захисту критичної інфраструктури чи подолання природних катастроф. За задумом брюссельських чиновників, цим зв'язком зможуть користуватися і європейський бізнес, і громадяни. Вартість цієї системи оцінюють у шість мільярдів євро. З них 2,4 мільярда виділять з бюджету ЄС, решту планують залучити від держав Євросоюзу чи з приватних інвестицій.

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Друга ініціатива повинна вирішити проблему швидкого зростання кількості супутників і космічного сміття на орбіті Землі. Тому в Єврокомісії пропонують сформувати європейський підхід до управління космічним рухом (Space traffic management, STM). З 2016 року ЄС уже має систему спостереження за космосом та відстеження об'єктів на орбіті. Тепер же у Брюсселі хочуть посилити можливості цієї системи, визначити потреби держав ЄС у сфері STM, а також ухвалити законодавство і стандарти STM. Для цього у Єврокомісії мають намір співпрацювати з міжнародними партнерами.