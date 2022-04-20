Посол Мельник розкритикував канцлера ФРН Шольца: "Велике розчарування"

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував заяву канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про подальші поставки озброєння в Україну, назвавши їх недостатніми, повідомляє у середу, 20 квітня, dpa. В інтерв'ю цій агенції дипломат заявив, що слова глави уряду Німеччини у Києві зустріли з "великим розчаруванням".

Він зазначив, що з одного боку Київ схвалює готовність Німеччини виділити додаткове фінансування на озброєння. З іншого боку, за його словами, питань і досі набагато більше, ніж відповідей.

"Незрозумілим залишається твердження про те, що бундесвер більше не зможе нічого постачати в Україну", - сказав Мельник і зазначив, що за його даними, на озброєнні німецької армії перебуває понад 400 бойових машин піхоти "Мардер", з яких близько сотні використовуються лише для навчання та тренувань, а отже їх можна відразу ж передати Україні.

"Поставки самохідних гаубиць 2000 також могли б мати вирішальне значення", - сказав Мельник, додавши, що на озброєнні бундесвера перебуває близько 120 одиниць далекобійної артилерійської зброї.

Читайте також: Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard?

Канцлер висунув власні аргументи

Напередодні Олаф Шольц дав чітко зрозуміти, що поставки озброєнь в Україну із запасів бундесвера навряд можливі. "Маємо визнати, що тут наші можливості досягли межі", - сказал він.

Натомість, канцлер ФРН заявив про наміри фінансувати прямі поставки зброї від німецьких виробників в Україну.

Україна обирає озброєння з переліку пропозицій, "а ми надаємо їй гроші на купівлю", пояснив Шольц. За його словами, як і раніше, до переліку належить протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, "а також те, що можна застосувати в артилерійському бою". Окрім цього, партнери НАТО, що постачають зброю радянського зразка в Україну, могли б отримати натомість озброєння з Німеччини, зазначив канцлер.

Мельник також звернув увагу на відсутність узгодженості дій у питанні закупівель озброєнь у німецького військово-промислового комплексу. За його словами, пріоритетам України приділяється замало уваги.

"Закликаємо уряд Німеччини грати з відкритими картами у цьому вкрай важливому питанні, а не ходити коло на навколо", - сказав Мельник. "Кожна наступна затримка коштуватиме великої кількості життів", - наголосив посол України у Німеччині.