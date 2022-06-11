Байден: Зеленський не хотів чути попередження про напад Росії

Президент США Джо Байден стверджує, що до початку російського повномасштабного вторгнення до України український лідер Володимир Зеленський "не хотів чути" застереження з Вашингтона щодо майбутнього нападу РФ. Про це Байден сказав журналістам у п'ятницю, 11 червня, у Лос-Анджелесі, повідомляє інформагентство AFP.

"Я знаю, що багато людей вважали, що я перебільшував, - сказав глава Білого дому. - Але я знав, що ми маємо дані, щоб довести (цю оцінку щодо майбутнього нападу РФ. - Ред.)". За словами Байдена, тоді не було сумнівів, що президент Росії Володимир Путін нападе на Україну, а Зеленський "не хотів чути цього, не хотіли цього й багато інших людей". "Я розумів, чому вони не хотіли цього чути, але він (Путін. - Ред.) вторгся (на територію України. - Ред.)", - зауважив американський президент.

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Попередження Заходу про підготовку РФ до війни

Вашингтон повідомив Київ про високу ймовірність підготовки Росією вторгнення в Україну за кілька тижнів до того, як 24 лютого російський президент оголосив про початок "спецоперації" в Україні. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у середині лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що нарощування військових сил РФ біля українського кордону вказує на підготовку до нападу протягом "найближчих днів".

Реагуючи на звинувачення Заходу, Москва неодноразово стверджувала, що не має таких намірів і, своєю чергою, критикувала НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.