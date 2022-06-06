Росія почала передавати Україні тіла загиблих захисників "Азовсталі" - ЗМІ

Росія почала передавати тіла загиблих оборонців"Азовсталі" українській стороні, повідомляє в понеділок, 6 червня, інформагенція AP. Десятки тіл бійців, вивільнених з-під руїн комбінату в Маріуполі, було перевезено до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків, розповів AP колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

За словами Жоріна, тіла захисників "Азовсталі" прибули в рамках проведеного минулого тижня між Україною та Росією обміну тілами полеглих військовослужбовців, коли сторони обміняли по 160 тіл з кожного боку. Хоч офіційні Київ і Москва нічого не повідомляли про процес пошуку та передачі тіл загиблих оборонців меткомбінату, проте родичі українських захисників "Азовсталі" підтвердили це в розмові з AP.

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Також брат одного з бійців полку "Азов", який зник безвісти та, ймовірно, загинув на металургійному заводі, повідомив AP, що принаймні дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" прибули до військового шпиталю в Києві для процесу впізнання. Тіла витягнули з-під завалів минулого тижня, деякі з них дістали сильно обгорілими.

Мати українського вояка, який загинув на "Азовсталі" внаслідок російського авіаудару, повідомила, що їй зателефонували з полку "Азов" і сказали, що тіло її сина може бути серед перевезених до Києва. Вона воліла не називати ні свого імені, ні імені сина. Говорячи про нього, вона назвала його героєм. "Я просто чекаю на тіло свого сина, - сказала жінка. - Для мене важливо поховати його на нашій українській землі".

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Нагадаємо, 20 травня міноборони РФ повідомило про повний контроль над комбінатом "Азовсталь", що був останньою цитаделлю українських захисників у цьому промисловому місті. За кілька днів до того у полон здалося близько 2,5 тисячі українських оборонців Маріуполя.

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