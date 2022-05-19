 Коментар: Маріуполь - місто української мужності та російської ганьби | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Коментар: Маріуполь - місто української мужності та російської ганьби

Це місто на Донбасі стало символом війни на знищення, яку Росія веде проти України. Але з окупацією українська історія міста не закінчена, упевнений Роман Гончаренко.

Поранену вагітну жінку несуть на ношах з розбомбленого пологового відділення лікарні у Маріуполі, 9 березня

Поранену вагітну жінку несуть на ношах з розбомбленого пологового відділення лікарні у Маріуполі, 9 березня

В історії Маріуполя останні дні - найчорніший розділ. Після майже тримісячної оборони міста його захисники залишили територію "Азовсталі", останнього осередку українського спротиву. Це один із рекордів війни Росії проти України, яка почалася з анексії Криму. Довше трималися у 2014 та 2015 роках захисники донецького аеропорту, але ситуація в Маріуполі була ще важчою, оскільки Україна не могла надати військову допомогу бійцям, які потрапили в оточення.

Хтось із українських захисників вийшов із підземель "Азовсталі" сам, когось винесли на ношах. Надія тих, хто обрав полон, - обмін на полонених українською стороною російських військових. Чи виправдається вона - передбачити важко. Росія явно не поспішає і використовує полонених українців із "Азовсталі" для принизливої ​​пропаганди.

Читайте також: Полонені з "Азовсталі": у Росії їм загрожує страта?

Назву міста на березі Азовського моря тепер знає весь світ. Вона згадуватиметься на перших сторінках книг про історію війни Росії проти України, війни на знищення. Маріуполь став першим великим українським містом, яке російська армія методично та без зважання на жертви серед мирного населення зруйнувала повністю. Він швидко опинився в оточенні, але не здався, ставши прикладом мужності. Більше того, Маріуполь виявився єдиним великим містом на півдні України, яке чинило серйозний опір російській армії. Тут є над чим замислитися Києву.

Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

Точна кількість загиблих у місті, де до війни жило близько півмільйона людей, ще належить з'ясувати, але є побоювання, що вона може вимірюватися десятками тисяч. За кілька тижнів безперервного обстрілу не залишилося майже жодного вцілілого житлового будинку. Це однозначно воєнні злочини.

Чому Росія так брутально бомбила Маріуполь

З першого дня війни Маріуполь разом із Харковом і Києвом був одним із трьох міст, за які точилися найважчі бої. Чому саме він? Насамперед - через його стратегічне значення. Маріуполь - другий після Донецька промисловий центр на Донбасі та важливий торговельний порт. Навесні 2014 року він міг розділити долю Донецька та Луганська, був на кілька тижнів зайнятий проросійськими сепаратистами, але швидко звільнений українською армією. Лінія фронту проходила за кілька кілометрів від міста, але промислові гіганти - "Азовсталь" та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча - продовжили роботу.

Вісім років маріупольці жили як на діжці з порохом, проте за винятком обстрілу в січні 2015 року, коли загинули понад 30 людей, місто уникло жертв і руйнувань. За цей час Маріуполь став форпостом російськомовного, але патріотичного українського Донбасу. Синьо-жовті прапори мозолили очі тим, хто хотів бачити його частиною регіонів, по суті, окупованих РФ за сприяння сепаратистів. У цьому також причина особливої ​​жорстокості російської армії. Крім того, свою роль зіграло розташування Маріуполя на шляху сухопутного коридору з Росії до анексованого Криму. Створення такого коридору - одна з очевидних цілей нинішньої війни.

Нарешті, ще однією причиною стало те, що у Маріуполі був штаб полку "Азов", заснований радикальними націоналістами. Саме вони відіграли не останню роль у визволенні міста у 2014 році. Саме існування "Азова" - невеликого, але широко відомого та добре озброєного підрозділу Нацгвардії України - роками було улюбленою темою російської пропаганди. Оголосивши про "денацифікацію" як про офіційну мету війни, Росія прагнула за всяку ціну знищити тих, кого вона називає "нацистами".

Процес над воєнними злочинцями із РФ у Маріуполі

Ціна виявилася жахливою. У світовій історичній пам'яті український Маріуполь став ще одним містом, стертим з лиця землі під час війни. Битва за Маріуполь запам'ятається шокуючим обстрілом пологового будинку, з якого на ношах виносили закривавлених породіль, а також драмтеатру, у підвалі якого шукали прихисток, а знайшли смерть мирні жителі. Ці кадри неможливо забути. Так Маріуполь став містом російської ганьби.

Але після його окупації російськими військами українська історія міста не закінчилася. Маріуполь обов'язково буде звільнений, над ним знову замайорить український прапор, "Азовсталь" буде відновлено.

Точку в найпохмурішому розділі історії міста можна буде ставити лише тоді, коли воєнні злочинці опиняться на лаві підсудних. Заклики провести міжнародний трибунал над ними не в Гаазі, а саме у Маріуполі вже лунають. Свідків злочинів російських військових в Україні більш ніж достатньо.

Автор: Роман Гончаренко, оглядач DW

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 05:28

Унікальні кадри з блокадного Маріуполя, зняті захопленою в полон парамедиком Тайрою (20.05.2022)

  • Колона автомобілів та автобусів, що прямують до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Колона до свободи

    Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

  • Люди, які прибули до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Повністю знесилені

    Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

  • Дві евакуйовані з Маріуполя жінки обідають

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Перший обід

    У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

  • Чоловік сидить в автобусі і плаче

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Безкінечні страждання

    Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

  • Дівчинка тримає своїх черепашок, яких вивезла з Маріуполя у сумці

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Врятовані і доглянуті

    В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

  • Жінка жестами показує, що дуже хоче спати

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Просто поспати

    Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

  • Ірина Верещук під час розмови з журналістами

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Відкрите та чесне спілкування

    Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

  • Дівчина з плакатом Військові також люди

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Військові також люди

    У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".

    Автор: Клаудія Ден


Також за темою

April 23, 2022 - March Air Reserve Base, California, USA - U.S. Marine Corps M777 towed 155 mm howitzers are staged on the flight line prior to being loaded onto a U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft at March Air Reserve Base, California, April 22, 2022. The howitzers are part of the USA's efforts alongside allies and partners to identify and provide Ukraine with additional capabilities. (Credit Image: © U.S. Marines/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com

Байден повідомив про чергову партію військової допомоги Україні 19.05.2022

85-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 19 травня.

ARCHIV 10.05.2022 *** FILE - In this photo provided by Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office, Azov Special Forces Regiment's servicemen, injured during fighting against Russian forces, pose for a photographer inside the Azovstal steel plant in Mariupol, Ukraine, May 10, 2022. (Dmytro 'Orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office via AP, File)

Полонені з "Азовсталі": у Росії їм загрожує страта? 19.05.2022

У Держдумі РФ пропонують судити бійців українського добровольчого полку "Азов" без урахування мораторію на страту. Що думають у Німеччині про такий варіант суду та його можливі наслідки для РФ?

Рідні заблокованих на Азовсталі бійців домагаються звільнення їх з пастки живими. DW поспілкувалася з деякими з них.

Захисники "Азовсталі": як рідні борються за визволення бійців полку "Азов" (13.05.2022) 13.05.2022

Поки вся Україна та міжнародна спільнота стежать за атаками армії РФ на "Азовсталь" у Маріуполі, рідні заблокованих на комбінаті бійців полку "Азов" домагаються звільнення їх з пастки окупантів живими. DW поспілкувалася з деякими з них.

Реклама

Докладно

Поранену вагітну жінку несуть на ношах з розбомбленого пологового відділення лікарні у Маріуполі, 9 березня

Коментар: Маріуполь - місто російської ганьби

Маріуполь став символом війни на знищення, яку Росія веде проти України, вважає Роман Гончаренко.  

Symbolbild | Rotstift und Taschenrechner

В Україні слід готуватись до підвищення податків?

Уряд України розглядає можливість підвищення податків для наповнення держбюджету в умовах війни. Як реагує бізнес?  