У Києві вимагають уточнень для слів Байдена про попередження щодо війни

Слова президента США Джо Байдена про те, що український президент Володимир Зеленський "не хотів чути" попереджень про російське вторгнення, вимагають уточнень, сказав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у суботу, 11 червня.

Никифоров нагадав, що незадовго до вторгнення Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом, під час яких лідери двох країн обмінювалися оцінками ситуації.

"Якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", - сказав речник Зеленського у коментарі виданню Liga.net.

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Подоляк: Україна готувалася до вторгнення

"Те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли. У Володимира Зеленського на столі постійно знаходилася відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів", - прокоментував слова Байдена радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк Liga.net.

За його словами, про підготовку, що йшла, свідчить "розосередження складу боєприпасів і зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення і розбудова оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, що різко зламали первинні російські плани".

Питання полягало в тому, яким буде масштаб вторгнення, зазначив Подоляк. За його словами, інтенсивність обстрілів усієї території України не можна було спрогнозувати, і "немає сумнівів, що масштаб вторгнення шокував багато країн, включно з партнерами України".

"Безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи", - додав Подоляк.

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Попередження США про підготовку вторгнення

США на різних рівнях - як в офіційних виступах, так і через публікації у ЗМІ - повідомляли про підготовку Росії до вторгнення в Україну за кілька тижнів до оголошення Путіним про початок "спецоперації".

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у середині лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що нарощування військових сил РФ біля українського кордону вказує на підготовку до нападу протягом "найближчих днів".

Реагуючи на звинувачення Заходу, Москва неодноразово стверджувала, що не має таких намірів і, своєю чергою, критикувала НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.