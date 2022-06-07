США звинуватили Росію у залякуванні американських журналістів

США звинуватили Росію в спробах залякати американських журналістів, які працюють у Москві і яких викликали в МЗС РФ і попередили про "наслідки" через запроваджені Заходом санкції.

"Російське міністерство закордонних справ викликало журналістів, щоб - цитую - "роз'яснити їм наслідки ворожої лінії їхнього уряду в медіасфері", - повідомив у понеділок, 6 червня, представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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"Кремль веде повномасштабну атаку на свободу ЗМІ, на доступ до інформації та правди", - додав він, засудивши "явну та очевидну спробу залякати незалежних журналістів".

За словами Прайса, виклик журналістів у МЗС РФ став кроком у відповідь Москви на запроваджену після російського вторгнення в Україну заборону трьох російських державних телеканалів на Заході - "Первого канала","России-1" і "НТВ". Проте, наголосив Прайс, неправильно порівнювати незалежних західних журналістів із "пропагандистською рукою російського уряду".

Раніше прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова звинуватила американську владу в тому, що вони роблять все, щоб діяльність російських медіа в США була "неможлива, заборонена, потрапила під рестрикції і так далі". "Якщо роботу російських засобів масової інформації, операторів, журналістів не буде на території США нормалізовано, неминуче підуть найжорсткіші заходи у відповідь", - пообіцяла вона.

Прайс, у свою чергу, зауважив, що США не відкликали жодного дозволу на роботу у російських представників ЗМІ та продовжать видавати візи "кваліфікованим" журналістам.