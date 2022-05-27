У Киргизстані та Туркменістані відключили канали "Россия-1" і "Звезда"

У Туркменістані призупинили мовлення російських пропагандистських телеканалів "Россия-1" та "Звезда", які транслював найбільший в країні ліцензований оператор зв'язку "Ашхабадська міська телефонна мережа".

Оператор пообіцяв найближчим часом організувати резервну трансляцію, повідомляє в п'ятницю, 27 травня, російське агентство "Інтерфакс".

Раніше цього дня стало відомо, що окремі російські телеканали тимчасово заблокували й у Киргизстані. Там призупинили трансляцію каналів "Россия-24", "Россия Культура" та "Звезда"

Киргизька телекомунікаційна компанія "Акнет" повідомила на своєму сайті, що мовлення телеканалів Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК) призупинили в односторонньому порядку на міжнародних супутниках через ухвалення в низці країн законодавчих обмежень щодо поширення загальноросійських каналів. Там заявили, що проводять роботи з організації резервного мовлення. Водночас мовлення інших російських телеканалів, таких як "Первый канал", "РенТВ", "НТВ", СТС, ТНТ тощо, продовжується.

Санкції проти ВДТРК

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну санкції проти ВДТРК, її керівництва та співробітників запровадили Європейський Союз, Великобританія, Австралія та інші країни.

У США під санкції потрапили "Первый канал", "Россия-1" та НТВ. У зв'язку зі штрафними заходами власники супутників в односторонньому порядку почали вимикати мовлення цих телеканалів.

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