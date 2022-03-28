Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України

Міноборони Туреччини повідомило про виявлення та нейтралізацію вже другої з останні дні морської міни в акваторії Чорного моря. Як повідомило міноборони країни у своєму Twitter у понеділок, 28 березня, цього разу міну було виявлено у морі біля населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією.

Раніше турецьке агентство "Анадолу" повідомило, що до зони, де виявили міну, направили групу морських спецпризначенців.

Читайте хроніку війни в Україні за 28 березня

У суботу, 26 березня, міноборони країни вже повідомляло про нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, у Босфорській протоці. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, "в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка".

Анкара провела консультації з українською та російською сторонами задля здійснення "координації з цього питання", повідомили в суботу в міноборони Туреччини.

Раніше Туреччина попередила міжнародну автоматизовану систему оповіщення NAVTEX щодо небезпеки від морських мін, які було відірвано від якорів біля берегів України та віднесено штормом у відкрите море. Зазвичай сучасні морські міни обладнані системами, які унеможливлюють їхню детонацію у разі від'єднання від якоря. Утім, як повідомляли турецькі ЗМІ, міни старого зразка не мають такої системи захисту.

Читайте також: Коментар: Україні потрібна європейська перспектива