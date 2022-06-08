Стефанчук у Європарламенті: Україна гідна статусу кандидата на вступ до ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав євродепутатів зробити все можливе, аби Україну в червні визнали кандидатом на вступ до ЄС. Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбургу у середу, 8 червня, повідомляє кореспондент DW.

"Я не приховую, що моя місія, яку я зараз здійснюю, об'їжджаючи парламенти багатьох європейських країн і виступаючи тут, у Європарламенті, - це переконати кожного з вас, що Україна гідна того, щоб здобути статус кандидата до Євросоюзу", - зазначив Стефанчук.

За його словами, у Києві чітко усвідомлюють, що це - лише статус кандидата. "Українському народу дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи. Меседж, який полягає в тому, що те, що ви робите, не намарно (…) Якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає Путін, і він зрозуміє, що тепер він може безкарно йти далі. Я прошу вас: давайте зробимо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою", - заявив спікер ВРУ, слова якого євродепутати зустріли оплесками. Він говорив про саміт Євросоюзу 23-24 червня, на якому можуть розглянути питання надання Україні статусу кандидата.

Також Стефанчук пообіцяв: "Ми чітко усвідомлюємо та гарантуємо, що, отримавши цей імпульс і політичний посил, ми готові працювати далі, але готові це робити швидко та якісно".

Читайте також: Який висновок щодо заявки України на членство в ЄС дасть Єврокомісія?

Голова Верховної Ради подякував Євросоюзу за ухвалення шести пакетів санкцій проти Росії. "Але якщо війна йде, то, мабуть, треба зробити ще щось більше, щоб війна стала для Путіна неможливою. Щоб він зупинився, бо нема на що воювати", - додав він.

Представляючи Стефанчука, спікерка Європарламенту Роберта Мецола заявила: "Європарламент продовжить активно підтримувати вас тоді, як ви подали заявку на статус кандидата до ЄС". Ці її слова євродепутати також зустріли оплесками. "Ми знаємо, наскільки важливо надіслати найчіткіший сигнал, що місце України - в європейській родині, та сказати всім, що Україна - це Європа", - зазначила вона.

Читайте також: Лідер правлячої партії Німеччини: Україна має стати членом ЄС

А вже після виступу Стефанчука Мецола додала: "Дорогий Руслане, як ви побачили з дуже довгих овацій стоячи, які ви отримали, що парламент підтримує вас, ми підтримуємо Україну. І ми не припинимо цього, допоки Україна не переможе".

Стефанчук став першим представником українського керівництва, який з початку повномасштабної війни фізично виступив перед Європарламентом. У свою чергу, Роберта Мецола була першою, хто з керівників ЄС відвідав Київ.