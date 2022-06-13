Кличко нагадав німцям: Частина ФРН була під Радянською імперією

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що президент Росії Володимир Путін може вторгнутися до будь-якої з країн Європи, зокрема й Німеччини, якщо його не зупинити в Україні. Про це він розповів у інтерв'ю виданню німецькому виданню Bild, опублікованому в понеділок, 13 червня.

"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом та кордоном із Польщею. Я твердо вірю, що Путін зайде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не має забувати: частина Німеччини була частиною Радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого у ЄС", - сказав Кличко.

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Віталій Кличко просить зброю

Кличко також закликав західні країни терміново надати зброю Україні. "Ми захищаємо не лише свої сім'ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - закважив Кличко. За його словами, затягування постачань призводить до загибелі українських військових та територіальних втрат.

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"Ми місяцями чуємо, що скоро буде доставлено зброю і що підтримка прийде скоро, - зазначив мер Києва. - Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частково - не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не маємо забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде дуже небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна сувора підтримка санкцій та зброя з боку трьох лідерів найважливіших країн - якнайшвидше. Ми вже направили країнам список озброєнь".