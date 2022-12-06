У Курській області РФ пожежа на аеродромі через атаку дрона

Місцева влада називає причиною займання резервуара з нафтопродуктами атаку безпілотника. Про постраждалих не повідомляється.

На аеродромі в російському місті Курськ сталася пожежа. Інцидент трапився у ніч на вівторок, 6 грудня, повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. "Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується", - написав російський посадовець у Telegram.

У Москві й Києві поки не відреагували на цей інцидент.

Атаки вглиб російської території

Напередодні міноборони РФ звинуватило українську сторону в спробах атакувати два російські аеродроми в Рязанській та Саратівській областях, де базується стратегічна авіація РФ, що завдає регулярних масових ракетних ударів у тому числі й по цивільній інфраструктурі України.

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За даними Москви, обидві авіабази було атаковано за допомогою низьколітаючих безпілотників, які росіянам, за їхніми твердженнями, вдалося збити. Утім, у міноборони РФ визнали, що внаслідок атак на обидві авіабази - "Дягілево" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області - були загиблі та поранені, а також були ушкодження.

У Києві прямо не підтвердили свою причетність до вибухів на російських аеродромах 5 грудня. Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ці інциденти, зауважив у понеділок, що "Земля кругла" і "якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту".

NYT: Ударів завдали з України

Американська газета The New York Times (NYT) повідомила, що безпілотники були запущені з української території. Принаймні один з ударів був завданий за допомогою українських спецпризначенців, які перебували неподалік від бази й допомагали спрямувати безпілотники до цілі, зазначив неназваний співрозмовник NYT.

Удари 5 грудня свідчать про готовність Києва атакувати бази в глибині території РФ, а також уперше за дев'ять місяців війни продемонстрували здатність України завдавати ударів на таких великих відстанях, пише видання.