Польща розмістить на своїй території німецькі ЗРК Patriot

Війна Росії проти України - новини вівторка, 6 грудня.

++22.30++

Погода вносить свої корективи, проте не варто будувати прогнози війни за погодою, зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Справді, погода вносить свої корективи, безперечно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку", - сказала Маляр в ефірі телемарафону у вівторок увечері. Водночас вона наголосила, що "не варто будувати прогнози війни за погодою". "Це буде не коректно", - додала заступниця міністра. Також вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види озброєння. "Зараз ми перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати, а зараз нам є чого навчати інші армії світу", - сказала Маляр.

В ООН попереджають про поглиблення гуманітарної кризи в Україні

++21.55++

Організація Об'єднаних Націй б'є на сполох через постійні атаки російських військ на українську інфраструктуру, попереджаючи про поглиблення гуманітарної кризи в Україні. "Напади на енергетичну інфраструктуру України, включаючи електростанції та теплостанції, залишили мільйони людей без доступу до тепла, електроенергії та води, додавши ще один небезпечний вимір до гуманітарної кризи, спричиненої війною", - заявив Координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс. За його словами, українці також внаслідок цього позбавлені доступу до системи охорони здоров'я, а діти - до системи освіти. "Сьогодні в Україні здатність цивільного населення виживати перебуває під загрозою в умовах низьких температур і руйнувань", - заявив Гріффітс. Він додав, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про щонайменше 715 нападів на заклади охорони здоров'я в країні, у тому числі 630 - на медичні установи, 61 - на персонал.

++21.41++

Російські окупанти на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках зосереджують зусилля на веденні наступу, а на інших напрямках намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів ЗСУ й здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у вівторок. За добу окупанти завдали 4 ракетних удари та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, зазначили у генштабі.

++21.24++

Сполучені Штати Америки заявили в понеділок, що "не заохочують" Україну завдавати ударів по території Росії. "Ми не надаємо можливості Україні завдавати ударів за межами її кордонів, ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за межами її кордонів", - заявив журналістам речник Державного департаменту Нед Прайс. "Все, що ми робимо - все, що світ робить для підтримки України - це підтримка незалежності України", - сказав він.

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Німецькі Patriot поїдуть до Польщі, а не до України

++21.17++

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у вівторок, що його країна розмістить на своїй території системи протиракетної оборони Patriot, які Німеччина запропонувала розмістити в Польщі у листопаді. Після цієї пропозиції Польща виступила за розміщення цих ЗРК на заході України, але ця ідея не знайшла підтримки Берліна. "Я був розчарований ухвалити рішення про відмову в підтримці України (розміщенням на її території ЗРК Patriot. - Ред.)", - написав він у Twitter, додавши, що Польща і Німеччина продовжують підготовку до щодо розміщення ЗРК в Польщі.

++20.48++

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про відсутність потреби у проведенні в Україні додаткової хвилі мобілізації зараз. "Говорити сьогодні, на цей момент, що нам потрібна додаткова мобілізація - питання поки що так не стоїть - у нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України й узагалі в секторі безпеки та оборони", - сказав Резніков в ефірі національного телемарафону у вівторок. "Нам що потрібно - і ми цього не приховуємо, ми й західним партнерам говоримо - нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути успішнішими, ефективнішими, як ми це вже демонструємо 9 місяців", - додав глава оборонного відомства.

++20.25++

Фонд Говарда Баффета надасть Україні енергетичне обладнання, перша партія генераторів прибуде до України наступного тижня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання - генератори великої потужності на суму 30 мільйонів доларів. Перша партія - вісім генераторів - прибуде до України наступного тижня", – сказав Кулеба на брифінгу у вівторок. Він також поінформував, що Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання. У свою чергу міністерство клімату та довкілля Польщі передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.

++20.02++

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул. "Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав Вілкул у Telegram у вівторок. Інших подробиць він не навів.

++19.50++

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про відсутність необхідності вручати на блок-постах громадянам у всій країні приписи з'явитися для постановки на облік у військкомати. "Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять до відповідних пунктів комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Тому на сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що у них нині є можливість вже відбирати найкращих із тих, хто хоче. Тому в принципі наразі немає жодної необхідності у тому, щоб когось оповіщати на блокпостах", - сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону у понеділок.

НБУ заявив про збільшення резервів

++19.20++

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2022 року, за попередніми даними, становили 27 мільярдів 422,2 мільйона доларів (в еквіваленті), що на 5,5 відсотка більше, ніж на початок листопада (25 мільярдів 244,2 мільйона доларів), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у вівторок.

++19.00++

Одна людина загинула у вівторок унаслідок обстрілу російськими окупантами будівлі Херсонського водоканалу та житлових будинків, повідомлили у Херсонській міській раді. "У адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу", - йдеться у повідомленні. Крім того, внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

++18.30++

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації ще майже на 3,1 мільярда гривень в еквіваленті та підвищило максимальну ставку за 2-річними гривневими паперами до 19,5 відсотка. "Гроші інвесторів підтримують Збройні сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням і медикаментами. Стати інвестором може кожен", - наголосили у міністерстві.

++17.55++

Під час робочої поїздки до Харківської області у День Збройних сил України президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених військовослужбовців, повідомляє пресслужба президента. У лікарні він зустрівся з військовими медиками, привітав їх із Днем ЗСУ та вручив державні нагороди. "Вітаю вас із цим надважливим для нас усіх святом! Дуже дякую за те, що зберігаєте наших воїнів, допомагаєте вижити нашим героям. І хочеться в цей день побажати здоров'я людям, які підтримують здоров’я наших військових. Бережіть себе, бо ви бережете Україну", – сказав глава держави.

Також Зеленський відвідав поранених захисників України, поспілкувався з ними та вручив державні нагороди. "Велика честь бути сьогодні з вами. Дякую вам за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – зазначив він.

++17.35++

В Офісі президента України повідомили про новий обстріл Херсона російськими окупантами. "Влучили в інфраструктурний об'єкт. Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС", - написав у Telegram заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

++17.29++

Дефіцит потужності в енергосистемі становить 19 відсотків від прогнозного споживання, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, за останні місяці в результаті масованих ворожих атак зазнали пошкоджень 35 відсотків ключових об'єктів магістральних мереж. "На 70 відсотків з них "прилітало" по два й більше разів. Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень", - зазначив він.

++17.25++

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс переконаний, що політичне рішення, яке дозволить виділити Україні у 2023 році 18 мільярдів макрофінансової допомоги, буде знайдено найближчим часом для того, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року. "Держави-члени віддані працювати, щоб гарантувати надходження цих фінансів до України вже у січні. Україна перебуває у стані війни й відчайдушно потребує підтримки. Ми не можемо дати змогу одній державі-члену відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це зробимо так чи інакше", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Європейської ради з економічних та фінансових питань, на якій планувалося проголосувати три поправки до економічного законодавства ЄС. Міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, який головує на засіданні, запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб гарантувати виділення цих коштів на початку січня 2023 року.

++17.11++

Уряд України за час війни виділив 1,13 трильйона гривень на фінансування армії та сектору безпеки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Для нашого уряду фінансування армії та безпека країни були, є і будуть головним пріоритетом. Нині ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме в цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес нині сплачують до бюджету, спрямовують на забезпечення наших військових", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок. З його слів, на зарплати всім, хто наразі захищає Україну, було виділено 770 мільярдів гривень. "На закупівлю, ремонт та модернізацію техніки й озброєння ми виділили 176,2 мільярда гривень, що більше, ніж за останні десять років разом узяті", - сказав Шмигаль.

++16.50++

Голова міністерства фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) розкритикував блокування Угорщиною пакета допомоги Європейського Союзу для України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро.

"Дуже шкода, що сьогодні ми не ухвалили рішення про необхідну фінансову допомогу для України, що ми не можемо висловити свою солідарність із нею фінансово. Відповідальність за це несе Угорщина", - сказав він у вівторок після засідання ради міністрів фінансів країн ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW.

Тепер перед Радою ЄС стоїть завдання якнайшвидше домовитися, щоб отримати можливість задіяти для допомоги Україні необхідні їй кошти, які 26 країн-членів уже погодили з Єврокомісією, зазначив Лінднер.

++16.22++

Польща отримала першу партію південнокорейської військової техніки - танки К2 та самохідно-артилерійські установки (САУ) К9, повідомляє у вівторок "Польське радіо". Техніка надійшла до польського порту Гдині. "Перші десять танків прибули до Гдині, до нашої країни. Зовсім скоро вони надійдуть до військових з'єднань, де відбудеться їх остаточна підготовка для використання в наших збройних силах", - наводить радіо слова президента Польщі Анджея Дуди, який брав участь у церемонії приймання озброєння. Дуда додав, що до Польщі також надійшли і перші 24 південнокорейські САУ К9.

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++16.00++

Федеральні землі Німеччини по-різному підходять до питання навчання 201 тисячі школярів-біженців з України. У деяких землях діти та молодь цього навчального року навчаються у звичайних класах - це стосується Бранденбургу, Нижньої Саксонії, Рейнланд-Пфальцу, Тюрінгії та Саарланду, повідомляє у вівторок проєкт Mediendienst Integration, який провів опитування міністерств освіти усіх федеральних земель Німеччини.

У деяких федеральних землях учні з України спочатку навчатимуться переважно окремо у підготовчих класах з інтенсивним вивченням німецької мови. Однак, спільне навчання у регулярних класах часто відбувається з окремих предметів, наприклад, з музики, спорту або англійської мови. У таких федеральних землях, як Баварія, Берлін або Північний Рейн-Вестфалія, застосовуються, в залежності від школи, одночасно обидві моделі.

При цьому нестача вчителів є великим викликом для всіх земель. Згідно з рішенням Постійної конференції міністрів освіти і культури земель (KMK), у державних школах не проводяться уроки за українською навчальною програмою. За даними Mediendienst Integration, багато школярів з України беруть участь у додаткових онлайн-навчаннях з України у другій половині дня - і, таким чином, мають подвійне навантаження. Деякі з них також травмовані пережитим під час війни в Україні, що ускладнює для них навчальний процес.

++15.48++

У вівторок, 6 грудня, небезпечний пакунок надіслали й до посольства України в Данії, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу. "Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків - сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки і тероризувати наші посольства – прошу не витрачати гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете!", - сказав він. Про два підозрілі конверти, які надійшли до українського посольства в Бухаресті, раніше повідомило видання Romania Journal. Загалом вже понад 20 українських дипустанов отримали листи з погрозами, зокрема, й з очами тварин.

++15.43++

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що виконком Дніпровської міськради у вівторок ухвалив рішення про перенесення пам'ятників Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим діячам російської культури, встановленим у місті, на територію комунального підприємства "Зооконтроль". "Сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства "Зооконтроль". Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть", - написав Філатов на Facebook. За його словами, демонтаж пам'ятників розпочнеться найближчими днями.

Кулеба закликав Берлін зняти табу на постачання танків

++15.34++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину зняти табу на постачання танків Leopard 2 та нарешті передати їх Україні для боротьби з російським агресором. Також він закликав передати й системи ППО Patriot та БМП Marder. "Українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Leopard 2 та системи ППО Patriot. Німецька сторона вже продемонструвала лідерство в постачанні систем протиракетної оборони IRIS-T та іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі Patriot, танків Leopard 2 та БМП Marder", - сказав Кулеба під час брифінгу у вівторок. "Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ", - наголосив міністр.

++15.25++

Політична партія "Слуга народу" з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України застосувала імперативний мандат уже до десятка місцевих депутатів, яких підозрюють у співпраці з окупантами, повідомила голова політсили Олена Шуляк. "Політична партія "Слуга народу" тісно співпрацює зі Службою безпеки України та реагує на всі випадки, де є кримінальні провадження, де вручають підозру у державній зраді, застосовуючи імперативний мандат. У нас є декілька випадків у Харківській області. Зокрема, цього місяця додався ще один представник із цього регіону", - сказала вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

++15.15++

НЕК "Укренерго" повідомляє про поступове відновлення енергосистеми України після восьмої масованої атаки росіян 5 грудня. "На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - повідомили у компанії у вівторок.

++ 15.00++

У передмісті міста Новошахтинськ у Ростовській області РФ невідомий у камуфляжі обстріляв з кулемета поліцейських, повідомляє російський "ТАСС". Пропагандистська агенція називає чоловіка дезертиром. Унаслідок інциденту один із поліцейських отримав вогнепальне поранення, його оперують. Як вказує російський Telegram-канал "112", напад стався на виїзді з міста в районі митного посту поблизу кордону з Україною. "Співробітники проводили заходи з розшуку зниклої жінки, коли з лісосмуги вийшов чоловік у камуфляжі і обстріляв з РПК службовий автомобіль", - зазначається далі. У Новошахтинську закрили дитячі садки та виїзди з міста, жителів закликали не виходити на вулицю, тривають обшуки підозрюваного.

++14.44++

У День ЗСУ Україна повернула з російського полону 60 військовослужбовців, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби - 58 чоловіків та дві жінки", - написав Єрмак у Telegram.





++14.31++

У Молдові виявили ще кілька фрагментів з виявленої напередодні частини ракети, що впала на молдовській території. Про це повідомила Facebook-сторінка МВС Молдови. "Слідчі виявили ще кілька фрагментів тієї ж частини ракети, яку виявили вчора патрульні поліції", - йдеться в повідомленні. Також розширено зону пошуку інших можливих уламків ракети.

++14.00++

У вівторок, 6 грудня, до посольства України в Бухаресті надійшли два підозрілі конверти, повідомляє видання Romania Journal. На місце події терміново викликали поліцію та агентів румунської розвідки.

За останній тиждень низка українських дипломатичних представництв в Європі отримала конверти з вибуховими речовинами або закривавленими посилками та очима тварин.

++13.44++

Україна повернула тіла 49 загиблих військовослужбовців, повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Загалом вдалося повернути додому тіла 827 захисників.

Зеленський зі Слов'янська привітав вояків з Днем ЗСУ

++13.10++

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем ЗСУ. "Я вітаю вас із великим святом - Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину для хвилини мовчання", - закликав він громадян України у відеозверненні, записаному на в'їзді до міста Слов'янська. "285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди пам'ятатимемо ваш подвиг", - сказав Зеленський.

Сам Зеленський зазначив, що традиційно зустрічає цей день на передовій із бійцями. "Ми пишаємось нашими Сухопутними, Повітряними силами, Військово-Морськими силами, Силами спецоперацій, Військовою розвідкою, Десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма ЗСУ", - заявив Зеленський. Він також висловив упевненість, що колись українці відзначатимуть день ЗСУ "під мирним небом, на майдані Незалежності".

++12.49++

Угорщина заблокувала виділення Україні 18 мільярдів макрофінансової підтримки в 2023 році. Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською Радою відповідних законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні у 2023 році макрофін на таку суму. "Угорщина проти поправки до фінансового законодавства", - сказав він у вівторок у Брюсселі в рамках відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань, передає "Інтерфакс-Україна".

++12.20++

У збройних силах Білорусі розпочалися планові заняття з бойової готовності. Загальна спрямованість занять полягає в "проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління", запевняють у Мінську. "Основні цілі - підтримання бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, удосконалення практичних навичок командирів і навчання особового складу діям у різних умовах", - заявила речниця міноборони Білорусі.

++11.57++

Офіційний Київ відреагував на пояснення Будапешта його відмови від проведення вишколу українських військових бажанням "рухатися до миру, а не до війни". У своєму дописі в соцмережі Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив: "Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи з такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала б вже знайтися".

++11.36++

Речник президента України Сергій Никифоров пояснив, чому Володимир Зеленський не поїхав особисто на саміт G-20 на Балі, куди його запрошували. "Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав Никифоров інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Никифоров не виключив у майбутньому потенційного візиту Зеленського за кордон, зазначивши, що такий візит має бути використаний із максимальною ефективністю.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - розповів його прессекретар.

++11.00++

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував вибухи на аеродромах в РФ 5 грудня.

"У мене є вже стала відповідь на це (вибухи на аеродромах РФ - ред.). Дуже часто росіяни палять в місцях, які заборонені для паління та є небезпечними. Так було в аеропорту в Джанкої, так було в них і в портах, де зберігаються кораблі. Теж саме сталося й там. Просто "Бавовнятко" бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", - зазначив Резніков ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

++10.41++

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що в ніч на 6 грудня безпілотники нібито атакували комбінат "Слава" в Брянській області РФ, що за 80 км від кордону РФ і України. За даними соцмереж, дрони вибухнули за кілька метрів від резервуарів для дизельного палива. Серйозної пожежі вдалося уникнути через те, що в момент прильоту ємності з паливом були порожні, стверджується у повідомленні.

++10.10++

У британській військовій розвідці не виключають, що зафіксовані 5 грудня інциденти на двох російських аеродромах можуть свідчити про серйозні стратегічні прорахунки військового керівництва РФ. Якщо Росія визнає інциденти 5 грудня на двох російських аеродромах як цілеспрямовані удари, то тоді, це буде, ймовірно, одним із її найбільших стратегічних провалів з часу її повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться в щоденному аналітичному огляді британських розвідників, оприлюдненому в Twitter-акаунті міноборони країни.

Адже ці об'єкти розташовані набагато більше вглиб Росії, ніж ті, де траплялися попередні подібні інциденти. Скажімо, авіабаза "Енгельс-2" розташована на відстані понад 600 кілометрів від контрольованої Україною території.

Цей аеродром є головною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії й на ньому дислокується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки - частина сил ядерного стримування Росії, а також часто використовуються для запуску крилатих ракет повітряного базування по Україні. Найімовірніше, що після цих інцидентів проведуть тимчасове переміщення бомбардувальників з цих авіабаз на інші аеродроми. Також російське командування, ймовірно, намагатиметься ідентифікувати й накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких визнають відповідальними за допущення цього інциденту, припустили в британській розвідці.

++09.51++

Латвія анулювала ліцензію телеканалу "Дождь", який створили російські журналісти, у Ризі після початку вторгнення Росії в Україну. Рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP), передає Tvnet. Голова NEPL Івар Аболіньш заявив, що рішення ухвалили "у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку". "Дождь" припинить мовлення в Латвії 8 грудня.

"Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконалося, що керівництво "Дождя" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - заявив Аболіньш агентству Leta.

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++09.20++

Українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди, однак продемонструвавши при цьому змогу України уражати тилові райони Росії. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в щоденному огляді. На обох авіабазах, які зазнали атаки, базувалися частини російського стратегічного бомбардувального флоту, який Росія активно застосовує для атак на Україну протягом всієї війни. Українські сили, ймовірно, прагнули зірвати російські удари по українській критичній інфраструктурі, міркують аналітики ISW.

Ці інциденти неабияк розворушили спільноту російській військових блогерів. У ній гнів через нездатність російських військових запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах, розташованих на відстані понад 450 кілометрів від українських позицій, переважив похвалу за останню серію ударів по Україні. Російські блогери-мілітаристи критикують російську владу за нездатність передбачити та запобігти ударам безпілотників по авіабазах "Енгельс-2" та "Дягілєве" 5 грудня. Окремі військові блогери зазначили, що російське військове керівництво не забезпечило належного захисту авіабаз, а деякі закидають військовому керівництву неспроможність створити надійний захист цих баз, попри розуміння того, що такі об'єкти будуть найважливішими цілями для українських ударів.

Так само кілька відомих російських блогерів стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи, ймовірно, завдали удару по авіабазі "Енгельс-2" з території Росії, стверджуючи, що українські ДРГ діють на території Росії, або - якщо БПЛА справді були запущені з території України - Москва перебуває під загрозою ударів з української території, долали в ISW.

++08.31++

Росія може завдати нового ракетного удару по України вже у вівторок, 6 грудня, повідомив в ефірі телемарафону на "Суспільному" речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ - ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", - нагадав Ігнат.

++08.10++

У російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі через атаку безпілотника, повідомив зранку, 6 грудня, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. "Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", - написав він у Telegram.

У соцмережах розповсюджують відео, як зазначається, пожежі на аеродромі.

Блінкен: Обговорюється створення трибуналу щодо України

++07.51++

Питання про створення незалежного суду або трибуналу для розслідування злочинів під час війни в Україні обговорюється. Це підтвердив у понеділок, 5 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен. Він відповів на запитання в рамках форуму The Wall Street Journal CEO Council у Вашингтоні.

За словами Блінкена, інформація про воєнні злочини, докази їх вчинення збираються "різними способами", "українці самі це роблять". "Важливо, щоб Україна могла - за необхідності - здійснювати переслідування в судовому порядку", однак "ми також підтримуємо зусилля Міжнародного кримінального суду (МКС) зі збору доказів та інформації", зазначив глава Держдепартаменту США. При цьому, за його словами, обговорюється "питання про створення певного незалежного суду, трибуналу". "Усе це - на столі", - констатував Ентоні Блінкен.

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NYT навела подробиці атаки по аеродромах у РФ: допомагав спецназ

++07.29++

Американська газета The New York Times (NYT) навела подробиці про атаки безпілотників на аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області Росії. Матеріал опубліковано на сайті видання в понеділок, 5 грудня.

Так, за даними газети, безпілотники по РФ були запущені з української території. Принаймні один з ударів завдали за допомогою українського спецназу, який перебував неподалік від бази і допомагав направити безпілотники до цілі, зазначив співрозмовник NYT.

Удари свідчать про готовність Києва атакувати бази в глибині території РФ, а також уперше за дев'ять місяців війни продемонстрували здатність України завдавати ударів на таких великих відстанях, пише видання. Ці аеродроми розташовані на відстані приблизно 483-724 кілометрів від кордону з Україною і знаходяться за межами дальності польоту ракет з українського арсеналу, уточнила NYT.

Оттава вивчає, звідки в іранських дронів для РФ канадські деталі

++07.00++

Влада Канади розслідує, як компоненти канадського виробництва опинилися в іранських дронах Shahed-136, які Росія використовує у війні проти України. Про це в понеділок, 5 грудня, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як передала 16 листопада неурядова організація StateWatch , що базується в Києві, понад 30 компонентів західних фірм виявлено в іранських БПЛА Shahed-136. За інформацією Києва, Росія використовує ці апарати під назвою "Герань-2".

"Очевидно, що ми надзвичайно стурбовані цими повідомленнями", - зазначив Трюдо. "Ми не хочемо", щоб канадські технології використовували "в незаконній війні Росії в Україні" або для внеску Ірану в цю війну, додав він.

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