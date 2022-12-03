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Логотип "Дождя"Фото: picture-alliance/D. Golubovich
КонфліктиЛатвія

У Латвії розслідують, чи допомагав канал "Дождь" солдатам РФ

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
3 год. тому

Служба державної безпеки Латвії відкрила провадження щодо телеканалу "Дождь" після слів ведучого про допомогу російським військовим.

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Служба державної безпеки Латвії розпочала 2 грудня розслідування щодо телеканалу "Дождь" за підозрою в "наданні допомоги військовослужбовцям російських окупаційних військ". "Дождь" - спершу російський канал, який у липні перереєстрували в Латвії.

Приводом стали слова ведучого програми новин Олексія Коростельова про порушення прав мобілізованих на війну проти України росіян, і про те, що багатьом російським військовим "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".

У Службі держбезпеки Латвії наголосили, що на тлі злочинів російських окупантів в Україні будь-яка форма підтримки агресора є неприпустимою, а прямий або опосередкований збір чи передача коштів і майна їм переслідуються Кримінальним кодексом країни.

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10 тисяч євро штрафу за "російський Крим"

Також у спецслужбі нагадали, що давно попереджали владу "про ризики перенесення діяльності так званих незалежних російських ЗМІ до Латвії". "Оскільки ці медіакомпанії та журналісти тривалий час працювали в країні-агресорі, не можна виключати зв'язків між окремими ЗМІ або їхніми представниками, які розпочали роботу в Латвії, та російськими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

Тим часом національна рада Латвії зі ЗМІ оштрафувала "Дождь" на 10 тисяч євро за зображення Криму в складі Росії та найменування російської армії "нашою армією".

Це вже друге правопорушення каналу за останні місяці. При трьох порушеннях нацрада може анулювати дозвіл на мовлення в Латвії.

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"Дождь" вибачається

Фраза ведучого каналу викликала критику і в Україні. "Коли "хороші руські" допомагають "поганим руськім" - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? ТК "Дождь" забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі", - прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Після резонансу у соціальних мережах головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що фраза ведучого вводить глядачів в оману ніби "Дождь" допомагає армєї РФ. За його версією, пошта, на яку глядачам пропонувалося надсилати інформацію про порушення прав російських військових, була створена для збору інформації про злочини російської армії в Україні та порушення під час мобілізації в РФ. Він вибачився перед глядачами та повідомив, що відповідний фрагмент видалили з запису ефіру.

Згодом ведуча телеканалу Катерина Котрикадзе повідомила в ефірі, що Коростельова звільнили. "Це дуже складне рішення для нас, але керівництво "Дождя" вважає його єдино вірним та можливим", - сказала вона.

Сам ведучий прокоментував ситуацію так: "Чи шкода мені кинутого всіма голодного мобілізованого (про них йшлося)? Так. Путін красень? Ні. Чи допомагаю я мобілізованим, про яких йшлося в монолозі? Тільки тим, що розповідаю про них".

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