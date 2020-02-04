Російський телеканал "Дождь" тимчасово призупиняє роботу

Генеральна директорка російського телеканалу "Дождь" Наталя Синдеєва у четвер, 3 березня, заявила про тимчасове призупинення роботи телеканалу. "Сьогодні ми зібралися всім колективом, хтось був в офісі, хтось був у Zoom і ухвалювали рішення, що робити далі. Такого важкого рішення ще в нашому житті не було. Ми для себе вирішили, що тимчасово призупиняємо роботу. Хочу сказати, що слово "тимчасово" дуже важливе", - сказала Синдєєва в ефірі "Дождя".

Раніше, 1 березня, Роскомнадзор заблокував сайти радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дощ" через таке висвітлення війни проти України, яке не влаштовує російську владу. Генпрокруратура звинуватила обидва ЗМІ у поширенні "хибної інформації" про сутність та форму російського військового вторгнення в Україну, способи ведення бойових дій, втрати в лавах російської армії, обстріли українських міст, жертви серед цивільного населення, а також у "закликах до організації масових заходів" у РФ. Обидва ЗМІ повідомили тоді, що мають намір оскаржити рішення щодо блокування в суді.

З 4 лютого у Росії також заборонили мовлення медіакомпанії Deutsche Welle (DW), кореспондентський пункт у Москві закрили, а акредитацію співробітників анулювали. Ці та інші кроки МЗС Росії назвало "заходами у відповідь" "щодо німецьких ЗМІ, які діють на території Російської Федерації, у зв'язку із забороною мовлення телеканалу RT DE у ФРН.

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