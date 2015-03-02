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Російська радіостанція "Эхо Москвы"

Эхо Москвы - російська інформаційно-розмовна радіостанція.

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Докладно

Кремль, Москва

Відомим журналістам доводиться втікати з Росії

Відомим журналістам доводиться втікати з Росії

Журналістки Ольга Романова, Ксенія Ларіна та Юлія Латиніна нещодавно залишили Росію і не збираються поки повертатися.
Політика12 листопада 2017 р.
Тетяна Фельгенгауер

Генсек РЄ приголомшений через напад на російську журналістку

Генсек РЄ приголомшений через напад на російську журналістку

Торбйорн Ягланд закликав російських правоохоронців "ретельно і швидко розслідувати напад".
Політика23 жовтня 2017 р.
В редакції радіостанції "Эхо Москві" скоєно напад на журналістку

У Москві поранили журналістку радіостанції "Эхо Москвы"

У Москві поранили журналістку радіостанції "Эхо Москвы"

Невідомий чоловік увірвався в редакцію російської радіостанції "Эхо Москвы" і поранив журналістку Тетяну Фельгенгауер.
Суспільство23 жовтня 2017 р.
Затримання учасника протесту в Москві

Акція протесту в Москві: сотні затриманих

Акція протесту в Москві: сотні затриманих

Серед затриманих - опозиціонер Олексій Навальний та журналіст Олександр Плющев.
Політика27 березня 2017 р.
Квіти на місці вбивства Бориса Нємцова (фото з архіву)

Імпровізований меморіал Нємцова відновлюють

Імпровізований меморіал Нємцова відновлюють

Після того, як імпровізований меморіал Нємцова зруйнували, активісти почали його відновлювати.
Політика28 березня 2015 р.
Місце вбивства Бориса Нємцова

Дурицька сказала, що не бачила вбивцю Нємцова

Дурицька сказала, що не бачила вбивцю Нємцова

Свідок у справі про вбивство Нємцова сподівається прибути в Україну у середу.
Політика2 березня 2015 р.
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