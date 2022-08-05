Не лише нові танки. Яку зброю Польща купить у Південної Кореї

У рамках найбільшої у своїй історії експортної військової угоди Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1000 танків K2, а також 648 самохідних гаубиць та 48 винищувачів FA-50, при цьому уряди Сеула та Варшави висловили надію на подальшу співпрацю у сфері безпеки.

Угода була підписана 27 липня і сума угоди становить близько 20 трлн (15 млрд євро. - Ред.), хоча точна цифра ще не погоджена, оскільки тривають переговори про ліцензійне виробництво танків і гаубиць у Польщі.

Проте першу партію зі 180 танків K2 планується поставити польським збройним силам цього року, і аналітики зазначають, що вони більш ніж компенсують 240 бойових машин радянського зразка, які Польща вже надала Україні для боротьби з російським вторгненням.

Після підписання угоди: міністри оборони Польщі та Південної Кореї

"Ми хочемо миру, тому маємо готуватися до війни. Польські збройні сили мають бути настільки сильними, щоб агресор не міг зважитися на напад", - заявив на церемонії підписання контракту віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Політик зазначив, що корейське озброєння найбільш підходить для Польщі "з урахуванням технологій, ціни та часу, необхідного на їхнє освоєння". Ця угода - "лише перший етап співпраці двох країн", - додав Блащак.

Що стимулює південнокорейський оборонний експорт?

Минулого року Південна Корея продала зброю на 7 млрд. доларів, що стало рекордним показником для країни. Нинішнього року, як очікується, цей показник досягне 10 мыльярдыв доларів.

Уряд та виробники оборонної продукції зацікавлені у збільшенні продажів за кордон, щоб отримати кошти, які можна спрямувати на розробку більш удосконаленої зброї та зміцнити свої позиції як один із провідних світових виробників озброєнь.

KAI T-50 коштує значно дешевше, аніж американські аналоги

У свою чергу, іноземні держави вважають південнокорейське військове обладнання надійним і технологічно просунутим, але не таким дорогим, як системи, розроблені іншими країнами, зокрема, США. Приміром, винищувач KAI T-50, швидше за все, коштуватиме близько 30 мільйонів доларів, що значно дешевше, ніж американський F-35 (не менше 77 мільйонів ​​доларів у базовій компектації. - Ред.).

Усі деталі угоди з Польщею не розкриваються, але очікується, що закупівля такої партії дасть Варшаві можливість маневрувати щодо остаточної ціни.

Угода також включає вигідні ліцензії на виробництво танків та гаубиць у Польщі, а Korea Aerospace Industries сподівається створити у Польщі підприємство з технічного обслуговування та ремонту. Вона також має намір відкрити школу підготовки пілотів FA-50, що дозволить продемонструвати літак більшій кількості потенційних покупців у Європі.

Рекордна угода з продажу зброї

Перебуваючи в безпосередній близькості від Північної Кореї - войовничого сусіда з ядерною зброєю, південнокорейські розробники заслужили гарну репутацію через якість озброєння, яке вони виробляють.

Танк K2 Black Panther важить 54 тонни, має 120-міліметрову автозарядну основну гармату, композитну броню та вбудовані системи протиракетної оборони. Максимальна швидкість в умовах бездоріжжя становить 50 кілометрів на годину, дальність ходу - 450 кілометрів. Можливість придбання танків, що є основою південнокорейських збройних сил, розглядають сьогодні Норвегія та Єгипет.

K9 Thunder - це самохідна гаубиця з дальністю стрільби до 40 км та скорострільністю до восьми пострілів за хвилину. Вона важить 47 тонн і вже продана Естонії, Норвегії, Польщі, Туреччині, Фінляндії, Австралії та Індії.

Нарешті, Польща купує надзвуковий реактивний бойовий літак KAI T-50 Golden Eagle, розроблений спільно компаніями Korea Aerospace Industries та Lockheed Martin із США. Хоча це не найсучасніший винищувач, він може виконувати бойові, розвідувальні та навчальні завдання, а його максимальна швидкість становить 1837 кілометрів на годину.

Виняткова якість та конкурентоспроможна ціна

Перші літаки FA-50 мають надійти до Польщі на початку 2023 року. За словами Блащака, вони замінять у польських ВПС парк винищувачів МІГ російського виробництва, для яких зараз неможливо дістати запасні частини.

"Якість та конкурентоспроможність оборонних компаній Південної Кореї є винятковими, і польський уряд явно це визнає", - каже Пак Чжун Вон, професор права південнокорейського університету Данкук.

"Наша країна протягом багатьох років стикалася з такою кількістю військових проблем, що озброєння, яке використовує наша армія, має бути дуже добрим. Польща розглядає його, по суті, як таке, що пройшло польові випробування", - зазначив він.

За словами Пак Чжун Вона, хоча уряд у Сеулі, безумовно, співчуває важкому положенню України, але не може безпосередньо надати Києву летальне озброєння. Найкраще у цьому випадку поповнити та оновити запаси сусіда, який уже прийшов на допомогу Україні.

Новий лідер у оборонному експорті?

Сьогодні південнокорейські бойові літальні апарати - як літаки, так і вертольоти - експлуатуються Філіппінами, Іраком, Індонезією, Таїландом, Туреччиною, Сенегалом і Перу. Інтерес до деяких із них виявляють Аргентина, Малайзія, Колумбія та Індія.

K9 Thunder - південнокорейська артилерійська система, що найкраще продається

Військові кораблі та підводні човни, спущені на воду на південнокорейських верфях, служать у ВМС Таїланду, Філіппін та Нової Зеландії, а танкери були зроблені для збройних сил Великобританії та Норвегії.

K9 Thunder є південнокорейською наземною артилерійською системою, яка найбільше продається. Її купили в Індії, Австралії, Єгипті та Норвегії. За повідомленнями, низка інших країн зацікавлена ​​у придбанні цієї зброї, включаючи Саудівську Аравію, ОАЕ, Румунію та Велику Британію.

Танк K2 також був проданий Оману і є основою для турецького танка Altay, а Австралія проводить випробування варіанта бойової машини піхоти K21, причому Канберра має намір придбати не менше 450 одиниць для заміни своїх застарілих бронетранспортерів. Це не найсучасніша машина у світі, але вона конкурентоспроможна за ціною та має гарну якість.

Для тих країн, яким постійно доводиться шукати компроміс між вартістю та ефективністю, південнокорейське озброєння вважається хорошим вибором.