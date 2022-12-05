Дипустанови України вже отримали 21 погрозу в 12 країнах
Аліна Коломієць
40 хв. тому
Дипломатичним установам України у світі продовжують погрожувати, надсилаючи пакунки з очами тварин. Цього разу поліція вилучила їх знову в Іспанії.
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Іспанська поліція вилучила три підозрілих конверти на адресу українських дипломатичних установ в Іспанії, повідомив речник міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко. За його словами, в конвертах були знову очі тварин.
"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він у Facebook у понеділок, 5 грудня.
Ніколенко додав, що загалом українські посольства та консульства вже отримали 21 погрозу в 12 країнах.
Дипломатичні установи України посилили безпеку
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що українські дипломатичні установи вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, "щоб знайти і покарати негідників".
На думку Кулеби, терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. "Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачанння зброї, енергообладнання, ізоляції Росії. Вони думають, що зможуть злякати і зупинити нас чи послабити міжнародну підтримку України… Моя відповідь тим, хто за цим стоїть, проста: дарма стараєтесь", - заявляв він.
Після теракту в Іспанії до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.