Дипустанови України вже отримали 21 погрозу в 12 країнах

Дипломатичним установам України у світі продовжують погрожувати, надсилаючи пакунки з очами тварин. Цього разу поліція вилучила їх знову в Іспанії.

Іспанська поліція вилучила три підозрілих конверти на адресу українських дипломатичних установ в Іспанії, повідомив речник міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко. За його словами, в конвертах були знову очі тварин.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він у Facebook у понеділок, 5 грудня.

Ніколенко додав, що загалом українські посольства та консульства вже отримали 21 погрозу в 12 країнах.

Дипломатичні установи України посилили безпеку

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що українські дипломатичні установи вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, "щоб знайти і покарати негідників".

На думку Кулеби, терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. "Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачанння зброї, енергообладнання, ізоляції Росії. Вони думають, що зможуть злякати і зупинити нас чи послабити міжнародну підтримку України… Моя відповідь тим, хто за цим стоїть, проста: дарма стараєтесь", - заявляв він.

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Низка погроз українським дипломатам

30 листопада іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю, в тому числі для України, отримала поштою вибуховий пристрій у пакеті. Небезпечний пакет знешкодили сапери. Раніше того ж дня подібна "посилка" вибухнула у посольстві України в Мадриді.

Після теракту в Іспанії до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.