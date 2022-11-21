Польща розмістить на кордоні з Україною системи ППО Patriot
Степан Смишляєв
3 год. тому
Системи ППО Patriot Варшаві надасть Берлін, щоб допомогти захистити повітряний простір.
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що прийме пропозицію Німеччини щодо надання систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot. "Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", - повідомив міністр в Twitter у понеділок, 21 листопада.
Про те, що Берлін запропонував Варшаві підтримку у захисті повітряного простору, напередодні заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), нагадує dpa.
В Україні наполягають, що в Пшеводуві впала саме російська ракета, однак країни Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не виключають, що це була ракета української системи ППО. Водночас в Альянсі зазначають: відповідальність за інцидент в будь-якому разі несе Росія.
На вихідних стало відомо, що експерти, в тому числі українські, вже закінчили оглядати місце падіння ракети, однак наразі все ще не з'ясовано, звідки саме вона була випущена, слідчі дії продовжуватимуться, зауважив 20 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.