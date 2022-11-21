Польща розмістить на кордоні з Україною системи ППО Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що прийме пропозицію Німеччини щодо надання систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot. "Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", - повідомив міністр в Twitter у понеділок, 21 листопада.

Про те, що Берлін запропонував Варшаві підтримку у захисті повітряного простору, напередодні заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), нагадує dpa.

Читайте також: ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони

Вона зауважила, що Словаччина вже захищена такими системами, отриманими від ФРН, і Берлін не проти, щоб вони залишались на території цієї країни "до кінця 2023 року, можливо, навіть далі".

Розслідування падіння ракети триває

Розмови про те, що повітряний захист Польщі необхідно посилити, почалися після того, як 15 листопада у польському селі Пшеводув поблизу кордону з Україною впала ракета. Цього ж дня Росія завдала чергового масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Читайте також: Західна преса про інцидент в Польщі: Ніхто не хоче прямої конфронтації Росії і НАТО

В Україні наполягають, що в Пшеводуві впала саме російська ракета, однак країни Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не виключають, що це була ракета української системи ППО. Водночас в Альянсі зазначають: відповідальність за інцидент в будь-якому разі несе Росія.

На вихідних стало відомо, що експерти, в тому числі українські, вже закінчили оглядати місце падіння ракети, однак наразі все ще не з'ясовано, звідки саме вона була випущена, слідчі дії продовжуватимуться, зауважив 20 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

